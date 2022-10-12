THY hostları olay çıkartan yolcuyu orantısız güç kullanarak etkisiz hale getirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan uçağında olay çıkaran ve bir kabin memurunun parmağını ısıran yolcuya müdahale eden THY hostları. tekmelerle yolcuya saldırdı. Uçakta yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

THY'nin İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek 336 yolcusuyla dün havalanan TK56 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağında meydana gelen olayda, Endonezya uyruklu bir yolcu uçaktaki diğer yolcuları rahatsız etti. Alkollü olduğu öğrenilen ve uçak içerisinde sorun çıkarmaya devam eden yolcu, kendisini uyaran kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna yumruk ve tekmeyle saldırması üzerine uçağın pilotları Endonezya'nın Maden şehrine acil iniş kararı aldı. Bu arada olay çıkartan yolcuya THY kabin memurlarının müdahalesi kameralara yansıdı. Görüntülerde THY kabin memurlarının yolcuya tekmelerle saldırarak orantısız güç kullandığı gözlendi. Yolcu THY hostları tarafından tekme ile etkisiz hale getirildi. Maden şehrine inen uçak içerisinde sorun çıkaran yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Jakarta'ya gitmek üzere yeniden havalandı.