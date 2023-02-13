İhlas Haber Ajansı

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THY kabin ekibinden uçakta bulunan arama kurtarma ekibine ay-yıldızlı teşekkür

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Madrid uçuşunu yapan TK1357 sefer sayılı uçağının kokpit ve kabin ekibi, yastığın bir yüzüne ay-yıldız çizip ‘’With the gratitude of Cabin Crew’’ (Kabin ekibinin minnettarlığıyla) yazarak, uçaktaki İspanyol arama kurtarma ekibine teşekkür etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Madrid uçuşunu yapan TK1357 sefer sayılı uçağının kokpit ve kabin ekibi, yastığın bir yüzüne ay-yıldız çizip ‘'With the gratitude of Cabin Crew'' (Kabin ekibinin minnettarlığıyla) yazarak, uçaktaki İspanyol arama kurtarma ekibine teşekkür etti.


THY'nin TK1357 sefer sayılı İstanbul-Madrid uçağında, deprem bölgelerine yardım için gelen ve ülkelerine dönen İspanyol arama kurtarma ekibi de yer aldı. Uçaktaki kokpit ve kabin ekibi, teşekkür amacıyla yastığın bir yüzüne ay-yıldız çizip ‘'With the gratitude of Cabin Crew'' yazdı. Diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimleri yazılıp bröveleri takılarak, İspanyol arama-kurtarma ekibine hediye edildi. İspanyol arama kurtarma görevlileri, kabin ekibinin jesti karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

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