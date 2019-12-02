THY Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da avantaj peşinde

İspanyol Takımı IBSA CV CCO 7 PALMAS ile salı ve çarşamba günleri saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası'ndaki Türk Hava Yolları, son 32 turu ilk maçında, 03 Aralık Salı günü, sahasında İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını konuk edecek. Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması da 4 Aralık Çarşamba günü aynı salonda ve aynı saatte oynanacak.

Düzenlenen basın toplantısına; Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Marcello Abbondanza, takım kaptanı Aneta Havlickova, Ibsa CV CCO 7 PALMAS takımı Başantrenörü Pedro Pablo Lanero ve takım kaptanı Saray Manzano katıldı.

Yarınki maç için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Türk Hava Yolları (THY) Başantrenörü Marcello Abbondanza, “Yarınki maç için çok heyecanlı ve mutluyum. Avrupa kupalarında olmayı özledim. Bu benim için yeni bir macera. Takımımın yarın göstereceği performansı merakla bekliyorum. Hedefimiz her zaman kazanmak. İlk defa Challenge Cup oynayacağız. Rakipleri daha tanımıyorum, maç maç analiz ediyorum. Her ülkenin bu kupa için en iyi olan takımı yer alıyor” şeklinde konuştu.

Yarın zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak istediklerini ifade eden takım kaptanı Aneta Havlickova, “Takım olarak bu maçın ve diğer maçların önemini biliyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk Avrupa macerası olacak. Kolay olmayacak, zor olacak ama savaşacağız. Tek bir hedefimiz var, zor olacak ama kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ibsa CV CCO 7 PALMAS Başantrenörü Pedro Pablo Lanero ise, “Kendi ligimizi de Türkiye voleybol ligi seviyesine getirmek istiyoruz. Burada olmaktan heyecanlıyız. Önemli bir takım ile oynayacağız. Yarın umarım iyi bir voleybol oynarız, bol şans diliyorum. Bizi buraya davet ettikleri çok teşekkür ederiz. Marcello ile tekrardan buluştuğum için de mutluyum” şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, turu geçmesi durumunda, son 16 turunda CSM Lugoj - Dukla Liberec eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.