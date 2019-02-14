THY Kargo 4 bin ton çiçek taşıdı

Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketlerinden biri olan ve 124 ülkeye kargo taşıyan Turkish Cargo, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 4 bin ton çiçeği dünyanın bir çok şehrine taşıdı. Sevgililer Günü'nde artan çiçek talebini karşılamak amacıyla Nairobi (Kenya) ve Quito (Ekvator) çıkışlı gerçekleştirdiği charter seferleriyle dünyanın dört bir yanını çiçek taşıdı.

Turkish Cargo, charter (Tarifesiz) seferlerinin yanı sıra; Nairobi'den Stansted, Narita, Maastricht ve Riyad'a; Quito'dan Amsterdam, Pekin, Manila, Cakarta ve Taiwan'a olmak üzere dünyanın birçok noktasına düzenlediği seferlerle, 2019 yılının 1 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında 4 bin tona yakın çiçek taşıması gerçekleştirdi.

Çiçeklerin, kıtalar arası yolculuğunda canlılığını koruyabilecek teknolojilere sahip olan Turkish Cargo, bu özel operasyonları maksimum tazelik ve raf ömrü sağlayan iklimlendirmeli araçlarla gerçekleştirdi. Uluslararası ticarette önemli bir rol üstlenen hava kargo markası, çiçek üretiminde önemli bir merkez konumunda olan Afrika Bölgesi'nde, 36 ülkeye ve toplamda 54 destinasyona hava kargo hizmeti sağlayarak, Afrika'da yetişen çiçeklerin dünyaya ulaşmasını sağlıyor.

2018 yılında 20 bin ton çiçek taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo, farklı ısı aralıklarına sahip 43 adet özel kargo odası ve uçak içinde bulunan ısı kontrollü konteynerleri ile özel çözümler sunarak kaliteli hizmetini sürdürüyor. Turkish Cargo, 2018 yılında dünyada 300'den fazla destinasyona ulaşırken, 1.4 milyon ton kargo taşıması gerçekleştirdi.