THY, Ocak ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı

2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayı yüzde 79,5'lik doluluk oranı ile tamamladı. Ocak ayında 5,7 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında yüzde 87,1 doluluk oranı ile uçtu.

Yıla başarılı bir performansla başlayan bayrak taşıyıcı havayolu, Türk Hava Yolları Ocak ayı doluluk oranını yüzde 79,5 olarak kaydetti. THY'nın 2019 rakamları ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,” Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Bugün açıkladığımız 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti” dedi.

THY Ocak ayında 5,7 milyon yolcu taşıdı

2019 Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayı yüzde 79,5'lik doluluk oranı ile tamamladı. Ocak ayında 5,7 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında yüzde 87,1 doluluk oranı ile uçtu.

Ocak 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre;

Ocak ayı toplam doluluk oranı yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Dış Hat doluluk oranı yüzde 78,3 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşların doluluk oranı ise yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 5,2'lik artış görüldü. Kargo ve Posta hacmi, 2018 yılındaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 21 ile Avrupa, yüzde 13,7 ile Uzak Doğu ve yüzde 11 ile K. Amerika katkı sağladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yine bu ayda yolcu doluluk oranında Uzak Doğu'da 1,4 puan, K. Amerika'da ise yaklaşık 1 puanlık artış gerçekleşti.

İlker Aycı: "Büyüme ivmemiz devam edecek"

Sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “Geride bıraktığımız yılın neredeyse tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. Bugün açıkladığımız 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. Hep söylediğimiz gibi, 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Havacılık tarihimizde farklı konumlandırdığımız bu mühim yıla Türk Hava Yolları olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici ” dedi.