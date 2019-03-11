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"THY satılıyor" haberine yalanlama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Basında yer alan "Türk Hava Yolları satılıyor" başlıklı haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını belirtti.


Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;


"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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