İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Strazburg şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Strazburg şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı.


124 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduran THY, bugün itibarıyla Fransa'nın Strazburg şehrini uçuş ağına ekledi. İstanbul Havalimanı ve Strazburg Entzheim Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar haftada dört frekans olarak icra edilecek.



THY'nin Fransa'daki 7'inci uçuş noktası oldu


Türk Hava Yolları'nın Fransa'da uçtuğu 7 şehirden biri olan Strazburg, bayrak taşıyıcının bu yıl içerisinde Şarjah ve Marakeş'ten sonra uçuş başlattığı üçüncü yurt dışı uçuş noktası oldu. Strazburg'ta gerçekleştirilen hat açılış etkinliğine THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.