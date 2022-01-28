THY'de devir teslim gerçekleşti

Türk Hava Yollarında (THY) İlker Aycı'dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı.

2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı, dün istifa etmiş, yerine de THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildiği açıklanmıştı. Bugün ise THY'de gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Aycı, görevi Ahmet Bolat'a devretti.