THY'den Dünya Kabin Memurları Günü'nde özel paylaşım

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Dünya Kabin Memurları Günü'ne özel kısa film yayınladı. Milyonlarca yolcunun güvenli seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alınan kısa film, yine THY bünyesinde görev yapan 12 bin kabin memurundan biri olan Tolga İçmez tarafından hazırlandı.

Bünyesinde 12 bin kabin memuru görev alan Türk Hava Yolları, Dünya Kabin Memurları Günü'nde anlamlı bir kısa film yayınladı. Filmde her defasında dünyanın farklı bir noktasında göreve giden kabin memurlarının hikayesine yer verildi. Kısa film yine THY'de kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez tarafından hazırlandı. Film, THY ile seyahat eden milyonlarca yolcunun güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alıyor.

Filmi çeken kabin memuru tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla gidiyor

Lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamlayan ve gökyüzündeki kariyeri öncesinde Türk Hava Yolları'nın reklam setlerinde görev alan Tolga İçmez, 5 yıldır icra ettiği kabin memurluğuyla eski deneyimini bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türk Hava Yolları'yla dünyanın 124 ülkesine görev uçuşu gerçekleştiren 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılıyor. Sosyal paylaşım platformu Youtube'da da videolarını paylaşan Tolga İçmez, daha önce ‘Büyük göç' konulu bir çalışmaya da imza attı.

“Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum”

Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen ve toplamda 5 gün süren çekimlerde Tolga İçmez'e 6 kabin memuru destek oldu. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleştirilen film izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Filme ilişkin değerlendirmede bulunan Tolga İçmez, “Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım, bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder, ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlarım” dedi.

Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabı Twitter'dan kısa filmle birlikte ,“Kabin memurlarının dünyasını anlamlı bir filmle anlatan Tolga İçmez gibi, sizleri gökyüzünde misafir etmekten mutluluk duyan binlerce kabin memuru arkadaşımız var. Apayrı hikayeleri ile her biri Türk Hava Yolları için çok değerli. 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun” notunu paylaşarak kabin memurlarının gününü kutladı.