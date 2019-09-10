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THY'na, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği'nden ödül

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından 2020 yılının küresel havayolu seçildi.


APEX / IFSA Ödülleri küresel seyahat uzmanlarının katılımıyla 9 Eylül tarihinde Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Yapılan değerlendirmelerde Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin bir milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak 2020 yılının yıldızlarını seçti. Havayolu şirketleri, koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda THY, üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalaması ile ödüllendirildi.


3. kez aldı


Kazanılan ödül ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Türk Hava Yolları olarak misafirlerimize seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedefliyoruz. Dreamliner tipi uçaklarımızda yenilenen Business Class kabin tasarımımız, havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evimiz İstanbul Havalimanı ve bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerimiz ile bir değişim yaşıyoruz. Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor. APEX'e ve birlikte uçtuğumuz tüm değerli konuklarımıza, bu gayretimizi görüp takdir ettikleri ve bizi bu değerli ödüle üst üste üçüncü kez layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

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