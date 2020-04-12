İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'nin emekli kaptan pilotu Mustafa Özden Türkön, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları’nın (THY) emekli kaptan pilotlarından Mustafa Özden Türkön, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) emekli kaptan pilotlarından Mustafa Özden Türkön, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Türk Hava Yolları'ndan (THY) 2014 yılında emekli olduktan sonra yine kurum bünyesinde simülatör öğretmenliği görevine devam eden kaptan pilot Mustafa Özden Türkön, geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüse yakalanmış ve yoğun bakımda bir süredir tedavi görüyordu. Mustafa Özden kaptan bir süredir verdiği yaşam mücadelesine yenilerek hayatını kaybetti.


Mustafa Özden kaptanın vefatının ardından konuya ilişkin Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği (TALPA), “Değerli Üyemiz Em. Kpt. Mustafa Özden Türkön vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Camiamızın başı sağ olsun. Saygılarımızla” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.