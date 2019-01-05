Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusunu Nepal'den Boston'a taşıdı. THY'nin en yaşlı yolcusu olan Ang Phurba Sherpini, 102'nci yaşını uçakta kutladı. Sherpini'yi TGS Yer hizmetleri ekipleri İstanbul'a inmesinin ardından yalnız bırakmadı.

Her yıl milyonlarca yolcusunu dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya taşıyan Türk Hava Yolları, 85 yıllık tarihinin en yaşlı yolcusunu 2019'un ilk günlerinde ağırladı. Nepal'in başkenti Katmandu'dan İstanbul aktarmalı olarak Boston'a seyahat eden Ang Phurba Sherpini'ye THY uçağında kabin memurları sürpriz yaptı. Ang Phurba Sherpini'nin doğum günü olduğunu öğrenen THY kabin memurları doğum günü pastası kesti. Ailesi ve uçuş ekibi ile doğum gününü kutlayan Ang Phurba Sherpini, sağlığını tereyağına borçlu olduğunu söyledi.

Katmandu'dan geldi, Amerika'ya devam etti

Üç kıta arasındaki seyahatini oğlu ve gelini ile gerçekleştiren Sherpini, 3 Ocak'ta Katmandu'dan İstanbul'a geldi. 102 yaşındaki yolcu daha sonra kendisini Amerika kıtasına taşıyacak uçuşu beklemek üzere İstanbul'da bir otele yerleşti. İstanbul'da yaklaşık 21 saat dinlenen yolcu dün Türk Hava Yolları'nın TK81 sefer sayılı İstanbul-Boston uçuşuyla Türkiye'den Amerika'ya uçtu.

Uzun yaşamını tereyağına borçlu

Çocuklarının kendisine iyi baktığını söyleyen Sherpini, "Bizim Budist inanışımıza göre önceki hayatımızda güzel ve sağlıklı yaşamalıyız, güzel şeyler yapmalıyız. Çocuklarımız da bize iyi bakıyor. Sigara içmemek, alkol kullanmamak, uzun yaşamanın temel sırrıdır. İyi güzel yaşamak, insanlara yardım etmek, iyi kalpli olmak bunlar da uzun ve sağlıklı yaşamının sırlarından" dedi.

Doğum gününü THY uçağında kutladı

Katmandu'dan İstanbul'a gelirken THY kabin ekibinin Ang Phurba Sherpini'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptığını söyleyen oğlu Ngawang Norbu Sherpa ise "Gelini ve çocukları, ailesi iyi bakıyoruz. Çok fazla tereyağı yiyor. Her yemekte bir kaşık tereyağı yer mutlaka. Boston'daki doktoru da sordu ona da tereyağı dedik. 102 yaşında ama pasaportunda 101 yazıyor. 102 yaşını 3 Ocak'ta Katmandu-İstanbul uçağında kutladı. Pasta keserek ‘İyi ki Doğdun' şarkısı eşliğinde kutladı. Uçakta çok iyi zaman geçirdi. Uçuş ekibi çok nazikti. Aynı zamanda THY yöneticileri çok anlayışlıydı. THY ile uçmayı hem en iyi fiyat hem de en iyi bağlantı sunduğu için tercih ettik. 2013'de bir kez THY ile uçmuştum ve çok memnun kalmıştım. Bilet almaya gittiğimizde annemin 102 yaşında olduğunu söyledim ve yardım istedim. THY Boston yetkilileri business class'ta uçurabileceklerini söyleyerek bize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

10 çocuğu 12 torunu var

Annesinin ailenin en yaşlısı olduğunu söyleyen Ngawang Norbu Sherpa, "10 çocuğu var, 7'si öldü. 2 kız ve bir oğlu hayatta. 12 torunu var. Boston'da Tibetlilerin yaşadığı bölgenin de en yaşlısı. Boston'da bine yakın Tibetli var, ortalama 95 yaş. 95 yaşında birkaç çift var" diye konuştu.

99 yaşındaki kardeşini görmek için uçtu

Yaşlı yolcunun kendisinden 3 yaş küçük olan ve Nepal'de yaşayan kardeşini ziyaret etmek için Katmandu'ya gittiğini söyleyen oğlu Ngawang Norbu Sherpa, "Ben siyasi sığınmacıydım sonra yeşil kart sahibi oldum, 5 yıl önce de vatandaşlığımı aldım. Onunla ben ilgileniyorum. Tibet kültüründe büyüklerimizle ilgileniriz. O nedenle annemi yalnız bırakamazdım. Nepal'de yalnız bırakamazdım. 99 yaşında bir kız kardeşi var. Onu ziyaret etti. İkisi de çok sağlıklıyken onları bir araya getirmek istedik. İkisi de çok mutlu oldu. Çok duygusal anlar yaşadılar ve mutlu oldular" dedi.