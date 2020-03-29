İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'nin iç hatlardaki bütün uçuşları belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında, iç hatlarda yapılacak bütün seferlere ait tarife tablosunu açıkladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirlerarası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'dan karşılıklı olarak Adana, İzmir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.



Seferlere seyahat belgesine sahip olanlar bilet alabilecek


Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, “İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosu ektedir. Bu seferlere sadece seyahat belgesine sahip olan yolcularımız bilet alabilmektedirler. Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 saat önceden geliniz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.