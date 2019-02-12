THY'nin ilk yurt dışı seferinin üzerinden 72 yıl geçti

İlk yurt dışı uçuşu 12 Şubat 1947 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapılırken Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi tam 124 ülkeye taşıyoruz”

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ilk yurt dışı seferinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tam 72 yıl önce 12 Şubat 1947 tarihinde ilk yurt dışı seferimizi gerçekleştirmiş, Atina'ya uçmuştuk. Bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak misafirlerimizi tam 124 ülkeye taşıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın tüm renkleriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.