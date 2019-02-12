İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'nin ilk yurt dışı seferinin üzerinden 72 yıl geçti

Türk Hava Yolları, 72 yıl önce ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştirmesinin yıl dönümünü kutluyor.

İlk yurt dışı uçuşu 12 Şubat 1947 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yapılırken Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



“Bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak misafirlerimizi tam 124 ülkeye taşıyoruz”


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ilk yurt dışı seferinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tam 72 yıl önce 12 Şubat 1947 tarihinde ilk yurt dışı seferimizi gerçekleştirmiş, Atina'ya uçmuştuk. Bugün dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak misafirlerimizi tam 124 ülkeye taşıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın tüm renkleriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.