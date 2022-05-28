THY'nin Moskova uçağı teknik arıza nedeniyle Vilnus'a yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Moskova seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnus'a yönlendirildi.

Türk Hava Yolları'nın bu sabah saat 07.45'te Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK413 sefer sayılı tarifeli uçağı, Belarus hava sahası seyrine devam ederken teknik bir arıza yaşadı. Bunun üzerine bir süre Belarus hava sahasında tur atan Airbus A321 tipi yolcu uçağı daha sonra Litvanya'nın başkenti Vilnus'a yönlendirildi. THY'nin tarifeli uçağı Türkiye saatiyle 12.20'de Vilnıs'a sorunsuz iniş yaptı.