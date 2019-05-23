TİAD logosunda ve isminde değişikliğe gitti

Söz konusu değişiklik ile cinsiyet eşitliğinde farkındalığı artırmayı hedefleyen dernek; ismindeki 'iş adamları' tanımını, 'iş insanları' olarak değiştirdi. 12 yılık logosunu da yenileyen TİAD, yeni logosunda dönüşüm, dinamizm ve birleştiriciliğe vurgu yaptı.

Türkiye takım tezgahları sektörünün önemli derneklerinden TİAD, logo ve görsel kimliğini yeniledi. Eski adıyla Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği olan dernekten yapılan açıklamada; "Cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturmak için ismimizdeki ‘iş adamları' tanımını, ‘iş insanları' olarak değiştirdik. Sektörün çatı kuruluşu olarak DNA'mızda hayata ve insana dokunmak var" denildi.

Markalaşma ve kurumsal kimlik süreci ile ilgili kurumdan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi: "TİAD'ın yapısı ve faaliyetlerinin oluşturduğu dinamizmi yansıtan güçlü bir yazı karakteri oluşturup günümüz tasarım trendlerini göz önüne alarak bu logo tasarlandı. Logo, derneğin karakteriyle örtüşen dinamik ve güçlü bir yapıya sahip. Öte yandan yeni logo, sanayiyi içinde barındırıp takım tezgahları sektörünün ciddiyetini yansıtmak üzere kurgulandı. Logodaki renk geçişleri, TİAD'ın eski kurumsal renkleri olan mavi tonlarından oluşuyor. Bu renkler, TİAD'ın geçmişten geleceğe gelişimini anlatıyor. Logodaki her harf farklı parçalardan oluşup, kalemi ya da lazer kesimi kaldırmaksızın tek bir hareketle birleşiyor. Bu da sektörün farklı alanlarında faaliyet yürüten TİAD üyelerini temsil edip, derneğin birleştiriciliğini ve bütünselliğini ifade ediyor".