Ticaret Bakanı Pekcan ‘İhracat Ana Planı'nı açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracat Ana Planı'nı açıkladı. Pekcan, Türkiye'nin 2023 yılı için 226,6 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ‘İhracat Ana Planı'nı açıkladı. Bakan Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin ihracatının ana rotası kamuoyuyla paylaşıldı. ‘İhracat Ana Planı'nın açıklandığı toplantıda konuşan Bakan Pekcan, 2023 yılı için 226,6 milyar dolar olan ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, "Bunun başlangıcı olarak Türkiye'ye yatırımcı davet ediyoruz. İnovasyon ve verimlilik temelli dijitalleşmeyi sağlamış ve yeni çağı yakalayan bir Türkiye diyoruz. Dünya ticaretinde yeni bir küresel ekonomik yaşam kurulurken, Türkiye'nin önemli bir faktörü olacak ihracatçı bir Türkiye için stratejilerimizi ortaya koyuyoruz. Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz" dedi.

Bakan Pekcan: "Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükseltmek istiyoruz"

İhracat Ana Planı'nda yeni bir rota çizdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, “Bu rota ihracatının verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme arttıran bir Türkiye hedefliyoruz. Bu rota hedef ürünlerin, hedef ülkelerin ve hedef alıcıların buluştuğu bir nokta olacak. Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükseltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Makina, otomotiv, elektrik, kimya ve gıda endüstrisi hedef sektörlerimiz arasında"

Bakan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada yükselen küresel ticaret hacmini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji odaklı seçtiği sektör ile ürünleri de dikkate alarak 5 hedef sektör seçtik. Makina, otomotiv, elektrik, kimya ve gıda endüstrisi hedef sektörlerimiz arasındadır. Hedef ülkelerin ithalatından aldığımız pay binde 5'tir. Bunu iki katına çıkararak yüzde 1'e çıkarmayı hedefliyoruz”.

"Yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 5'lere çıkarmak istiyoruz"

Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedeflerinin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 5'lere çıkarmak istediklerini belirterek, “Serbest bölgelerdeki yüzde 9 olan ürün ihracatımızın payını yüzde 14'e çekmek istiyoruz. İhracat Ana Planı'yla ihracatçılarımız için çok önemli bir yenilik daha yapıyoruz. Akıllı İhracat Platformu'nu kuruyoruz. E-ihracat stratejimizle KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, ihracatçılarımızı dünyaya açıyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye'de e-ticaret 6,5 milyar dolara ulaşmış durumdadır"

Dünyanın e-ticaret rakamının şuanda 2,84 trilyon dolara ulaştığının altını çizen Bakan Pekcan, “E-ticaretin büyümesi yüzde 23'tür. Türkiye'de e-ticaret 6,5 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bizim hedefimiz dünyanın bu trendini ihracatçımız için kullanmaktır” açıklamalarında bulundu.

TİM Başkanı Gülle: "İhracat ekonomisini güçlendirerek çok daha başarılı bir noktaya gelmek mümkündür"

Programda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonomik ve siyasi gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, “Takip ettiğimiz bu temposu yüksek süreçte, Afrika gümrüksüz bir kıtaya dönüşme arifesine gelirken, dünyanın dört bir yanında da büyük bölgesel anlaşmalar imzalanıyor ve serbest ticaret anlaşmalarının sayısı artıyor. Bu çetin mücadelenin zemininde Türkiye'nin daha başarılı yarınlara ulaşması bizlerin elindedir. Bu başarıyı yakalayabilmek adına sadece geminin dümenine değil, suyun akışına da yön vermek gerekiyor. Sonuç olarak İhracat Ana Planı'ndaki temel noktalar vurgulanacak. İhracat ekonomisini güçlendirerek çok daha başarılı bir noktaya gelmek mümkündür” dedi.