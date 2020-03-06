Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 60'lara taşımayı hedefliyoruz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2004 yılında kadınların iş gücüne katılımı yüzde 23 iken bu oranı cumhurbaşkanımızın destekleriyle yüzde 34'lere taşıdık. Bu oranı yüzde 60'lara taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen 'Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programına katıldı. Bakan Pekcan'ın yanı sıra programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Pekcan, programdaki konuşmasında, "Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre; kadının iş gücüne katılımının yüzde 1 artması durumunda dünya gayri safi hasılasının 80 milyar dolar arttığı gözlenmiş. Kadının iş gücüne katılımıyla Türkiye yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkabilir. Bunun yanında kadınların; teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve ihracatçısı olarak toplumda yer alması gerekiyor." dedi.

"Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 60'lara taşımayı hedefliyoruz"

Kadınların iş gücüne katılımının öneminden bahseden Pekcan, "2004 yılında kadınların iş gücüne katılımı yüzde 23 iken bu oranı Cumhurbaşkanımızın ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle yüzde 34'lere taşıdık. Ancak şimdi hedefimiz OECD ortalaması olan yüzde 60'lara ulaşmak. 2004 yılında girişimci kadınların sayısı 49 bin iken şuan 142 bine yükseldi. Kendi hesabına çalışan kadınların sayısı 762 bine yükseldi ama bu rakamlar yetersiz. Ticaret Bakanlığı olarak kadını merkeze alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kadın girişimcileri küresel ekonomiye entegre etmek, kadınları üretici, ihracatçı yapmak için çalışmalar yapıyoruz. İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın Girişimcilik ve Genç Girişimcilik Daire Başkanlığımızı kurduk. Kadın ve genç girişimcilerin geliştirilmesi yönünde eğitimler veriyoruz. Kadın ve genç girişimcilerimizin ihracatımıza katkısının arttırılması için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınları iş gücüne katmak için yapılan çalışmalara da değinen Pekcan, "2017 yılında 118 Dünya Ticaret Örgütü üye ve gözlemci ülkesi ile birlikte, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve bu hususta önlerindeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu'nu Türkiye olarak kabul ettik. Kadın girişimcilerimizi küresel ekonomiye entegre etmek, onları üretici ve ihracatçı yapmak için bakanlık olarak da çok özel çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.