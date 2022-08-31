Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim - öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi

Çocuk sağlığı için yapılan denetimlerde, kullanımı kısıtlanan kimyasal ürünlerin varlığı ve özellikle 3 yaş altı grubundaki çocukların sağlığını tehdit eden tekstil ve ayakkabı ürünlerinde kontrol edildi. Mevzuata uymayan ihracatçılara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesinde Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün denetimlerine başladı. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler gerçekleştiren bakanlık, ürünlerde kullanımı kısıtlanan Azo Boyar, Kalmiyum, Kurşun, Fitalat gibi kimyasal maddeleri denetledi. Bunun dışında fiziksel denetimlerin de gerçekleştirildiği uygulamada 3 yaş altındaki çocukların sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığını da denetledi. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Üstünel yaptığı açıklamada ise, “Vatandaşlarımız ürünleri güvensiz buluyorsa veya düşünüyorsa bakanlığımızın “Alo tüketici hattı 175”, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), E-Devlet ve bakanlığımızın internet sitesinden şikayette bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Güvensiz ürünlere sıfır tolerans

Denetimler hakkında bilgi veren Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Üstünel, “Her eğitim - öğretim yılından önce olduğu gibi, 2022 - 2023 eğitim yılı öncesinde bakanlığımızca, vatandaşların okul alışverişlerinde güvenle alışveriş yapmaları için bakanlığımız denetim yapmaktadır. Yapılan denetimlerde ‘Güvensiz ürünlere sıfır tolerans' ilkesi ile hareket edilmekte. Hassas tüketici grubu olarak gördüğümüz çocukların sağlının riske edilmemesi için riskli ürünler tespit edilmektedir. Neleri denetlemekteyiz diye soracak olacaksanız kırtasiye ürünleri, okul kıyafetleri, çocuk ayakkabıları, çocuk çantaları gibi ürünleri denetlemekteyiz. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler yapmaktayız. Bakanlığımız ticaret denetmenleri riskli gördüğü ürünlerden numeneler alarak, fiziksel ve kimyasal testler yapmak üzere akredite laboratuvarlara sevk etmektedir. Akredite laboratuvarlarda ise bu ürünlere çeşitli kimyasal ve fiziksel testler uygulanmaktadır. Azo Boyar, Kalmiyum, kurşun, fitalat gibi kullanımı kısıtlanmış kimyasalların kullanılıp kullanılmadığı denetlenmektedir. Fiziksel olarak yaptığımız testlerde ise özellikle 3 yaş altındaki çocuklarımızın sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığı kontrol edilmektedir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde ise bağcıkların ve kordonların standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir” dedi.

“Vatandaşlarımız güvensiz gördüğü ürünleri şikayet edebilir”

Vatandaşlara kullanımları hakkında uyarılarda bulunan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Üstünel, “Tüketicilerimiz öncelikle aldığı ürünlerde ambalajlarındaki uyarı ve işaretleri dikkatlice okumalılar. Kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanmalıdırlar. Kırtasiye ürünlerinde vatandaşlarımız imalatçının ve ithalatçının adı ve açık adresi olan ürünleri tercih etmesi gerekmektedir. İmalatçının ve ithalatçının açık adresi, adı, markası, modeli ve Türkçe kullanım uyarıları olmayanları satın almamaları gerekir. Ayrıca oyuncak görümlü veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiyelerde mutlaka üzerindeki yaş uyarılarına uyarak kullanmalılardır. Kuru boyalar, pastel boyalar, parmak boyalarda mutlaka “CE” işaretinin olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Vatandaşlarımız ürünleri güvensiz buluyorsa veya düşünüyorsa bakanlığımızın “Alo tüketici hattı 175”, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), E-Devlet ve bakanlığımızın internet sitesinden şikayette bulunabilir” diye konuştu.