Ticaret Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetlemesi

Ticaret Bakanlığınca, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde başta büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde denetimleri artırıldığı bildirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre denetimlerde, arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınmak suretiyle ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep ediliyor. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.

Kurul Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsil eden toplam 13 üyeden oluşuyor.

Ağır cezalar mevcut

Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL'den 100 bin TL'ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL'den 500 bin TL'ye varan idari para cezası uygulanıyor.

283 firmaya toplam 9,6 milyon lira ceza kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9.645.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından 2 bin 114 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor.

Ayrıca denetimlerde 6502 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırı olduğu görülen ürünler içinde gerekli işlemler yapılıyor.

Ticaret Bakanlığınca gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak denetim faaliyetleri yurt genelinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

İstanbul'daki denetimleri ise İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet yaptı. Menteşe ve beraberindeki heyet bir markette yaptığı denetimde gıda, sebze-meyve, et ürünleri temizlik, maske, kolonya, şarküteri ürünlerini inceledi. Ürünlerin alış, satış ve kasadaki fiyatlarına bakıldı. Ayrıca ürünlerin gramı da incelendi.