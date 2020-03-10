Ticaret Bakanlığı'ndan yerli oyuncak üreticisine müjde

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Oyuncak İhtisas Gümrüğü uygulaması ile İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi'nde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri belirlenen uzmanlaşmış gümrük müdürlüklerinden yapılacak. Tebliğde oyuncak denetimini yapacak gümrük müdürlükleri ise Ambarlı, Antalya Havalimanı, Derince, Dilovası, Erenköy, Esenboğa, Gaziantep, Gemlik, İskenderun, İstanbul Havalimanı, İzmir, Manisa, Mersin, Muratbey ve Samsun olarak belirlendi.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; "PAGEV Oyuncak Komitemiz ile yerli oyuncak üreticilerimizin sorunlarının giderilmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığımızla 2014 yılından bu yana çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yerli oyuncak üreticimizin yüzünü güldüren Oyuncak İhtisas Gümrükleri uygulaması için Ticaret Bakanlığı yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz.Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek uzmanlaşmış Oyuncak İhtisas Gümrükleri haksız rekabetin önlenmesinde önemli bir eşik olacak. Yerli üreticilerimiz başta İran olmak üzere doğu sınırlarımız üzerinden giren, haksız rekabete sebep olduğu kadar çocuklarımızın sağlığını da tehdit eden Uzak Doğu menşeli kalitesiz oyuncaklardan rahatsızdı. Bu uygulama ile yurdumuza girecek oyuncaklar uzmanlar tarafından kontrol edilecek böylece kalitesiz oyuncakların yurda girmesi önlenmiş olacak. Daha önce Doğu Anadolu'daki gümrük kapılarından yurda giriş yapan kalitesiz ucuz oyuncaklar bundan sonra Oyuncak İhtisas Gümrüklerine nakledilecek bu da yerli üreticiye maliyet avantajı sağlayacak. Böylece oyuncak ithalatı yapan firmalarımızın yatırım yaparak üretici olmaya geçiş süreci hızlanacak. Kaliteli oyuncaklarla ithalatta devam edecek firmalarımız ise merdiven altı ithalatçıların haksız rekabetinden kurtulmuş olacak".

Uygulamanın yerli üreticilere sağladığı avantaj dışında sağlık açısından da önemli bir adım olduğunu belirten Yavuz Eroğlu; "Çocuklarımızın sağlığı üzerinde kalitesiz, içeriğinde ne kullanıldığı bilinmeyen oyuncakların yarattığı tehdidi önlemek açısından da Oyuncak İhtisas Gümrüklerini çok önemsiyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan gelip İran üzerinden yurda giren kalitesiz oyuncaklara dur diyecek bu uygulama koronavirüs salgını bu kadar ciddi bir tehdit oluştururken çocuklarımızın sağlığını korumak açısından çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Oyuncak sektörü ile ilgili verileri de paylaşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; “Oyuncak sektörümüz 2019 yılında yaklaşık olarak üretimini miktarda yüzde 29 artırarak 24,3 bin tona, değerde yüzde 23 yükselişle 167 milyon dolara yükseltti. Bu dönemde oyuncak ihracatı miktarda yüzde 29 artışla 8,5 bin ton, değerde yüzde 18 yükselişle 39 milyon dolar olurken sektörün ithalatı miktarda yüzde 43 azalarak 15,9 bin tona,değerde yüzde 44 azalışla 146 milyon dolara düştü. Geride bıraktığımız yıl plastik oyuncak sektörümüzün üretimi ise miktarda yüzde 29 artarak 17 bin ton, değerde yüzde 25 yükselişle 80 milyon dolar oldu. Bu dönemde plastik oyuncak ihracatı miktarda yüzde 29 artışla 7,7 bin ton, değerde yüzde 18 yükselişle 35 milyon dolar olurken sektörün ithalatı miktarda yüzde 43 azalarak 11,1 bin ton,değerde yüzde 44 düşüşle 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar yerli oyuncak sanayinin Uzak Doğu'nun haksız rekabetine karşı korunduğunda ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor” dedi.