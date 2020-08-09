İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ticari araçla çarpışan minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu

Arnavutköy-Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yolcu minibüsüyle çarpıştı.


Çarpışmanın şiddeti minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu. Kazada kimse yaralanmadı.


Kaza, dün gece saat 23.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa-Arnavutköy seferini yapan yolcu minibüsü Boğazköy Işıklar Mevkiinde ilerlerken önünde seyir halinde olan 77 DH 770 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Yolcu minibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere vurdu. Minibüste kimse yaralanmazken minibüsü bulunduğu yerden yolcular el birliği ile çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.