Ticari taksi takla attı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi yol kenarındaki duvara çarparak takla attı. Kazada sürücü ve takside bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi Ortaköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TCB 43 plakalı ticari taksi İsmet Kurt, Baltalimanı sahilden Beşiktaş'a götürmek için bir kadın yolcu aldı. Daha sonra Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikametine seyir etmekte olan Kurt'u, iddiaya göre yol sollama yapan başka bir araç sıkıştırdı. Arabadan kaçmak isteyen Kurt, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerlere ve duvara çarparak takla attı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü İsmet Kurt ve kadın yolcu ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan ticari taksi de olay yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

“İkisi de hastaneye kaldırıldı”

Kazaya ilişkin bilgi veren Mehmet Keyifli, “Sürücü seyir halindeyken bir araba sıkıştırmış. O esnada takside yolcu da varmış. Sürücü de sağa kırınca yol kenarındaki bariyerlere çarpınca araba takla atmış. Şoför ve yolcunun durumu iyi. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Şoförün kolunda biraz sıyrık vardı. Başka da bir şey yoktu” dedi.