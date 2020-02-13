Tıkanan bacak damarları robotla açılabiliyor

Son yıllarda uygulanan başarılı cerrahi girişimlere ameliyatsız yöntemler de eklendi. Bunlardan biri de Robotla Damar Açma (Robotik Aterektomi) yöntemi. Ağrısız ve acısız yapılan bu işlem uygun hastalarda oldukça başarılı sonuçlar veriyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, bacak damarı tıkanıklıklarında uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.

Damar cerrahisinde tıkalı bacak damarları için uyguladıkları pek çok yöntem olduğuna dikkat çeken Prof. Kalko, ”Hem bacak damarlarında hem şah damarında uyguladığımız ortak yöntemler var. Minimal İnvaziv damar ameliyatları bunlardan bir tanesi. Küçük kesi ile hasta ile konuşa konuşa yaptığımız bu ameliyatlarla damar tıkanıklığı hastalarında çok güzel sonuçlar aldık. Buna geçtiğimiz yıl hibrit ameliyatları da ekledik. Daha zor ve komplike vakaları hatta kitabi olarak ‘açılamaz' denilen damarların açılabildiğini gördük bu yöntemle. Yöntemin avantajı hem açık hem kapalı yöntemlerin aynı anda uygulanıyor olması. Bunların yanı sıra her türlü endovasküler girişim, kapalı yöntem, ilaç kaplı balon işleminin yanında Robotla Damar Açma işlemlerini de aynı seansta, farklı seansta, tek başına ya da kombine olacak şekilde tamamen kişiye özel yapıyoruz. Robotla Damar Açma Yönteminde (Robotik Aterektomi) damarın içerisine özel bir aletle girilerek bir tünel açılır ve plaklar tıraşlanarak damar tamamen temizlenir. Bacak damarları için kullanılan yöntem uygun hastalarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ağrısız, sızısız gerçekleşen yöntem ameliyatsız bir işlem olup uygun hastalarda inanılmaz güzel sonuçlar veriyor. Yöntem teknik olarak biraz daha ilerledi ve diz altında da kullanılmaya başlandı” dedi.

Tedavilerin mutlaka kişiye özel planlanması gerekir.

Damar hastalarında doğru tedavi planlamasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Kalko, ”Damar hastalıklarında doğru tedavi planlaması çok önemli. Şöyle ki; hastanın beklentisi, hastanın kliniği ve hastanın yaşı, hastanın ilave hastalıkları ve yaptığı iş önemli. Sadece damarı tıkalı olan ve 50 metre yürüyebilen 70 yaşında bir hastanın ayağında yara yoksa, ağrı yoksa dünyanın yaptığı gibi ve tedavi kılavuzlarında da dediği gibi önce ilaç tedavisi, yürüme, egzersiz ve koruyucu hekimlik (beslenme, uygun medikal tedavi) verilir. Ama diğer taraftan hasta 70 yaşındadır ama simit satıp evini geçindirmek zorundadır o hastaya müdahale etmek zorundasınızdır. Mümkün olduğunca kesi yapmadan ya da küçük kesi ile kapalı yöntemlerle açık yöntemi birleştirerek; uygun hastalara robotik aterektomi, uygun hastada ilaç kaplı özel balon ya da sadece balon ya da sadece mekanik olarak ameliyatla o kireci temizlemek ya da bypass yapmak. En son çare bypasstır” şeklinde konuştu.