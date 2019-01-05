TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji'den bin 500 kadına sağlık eğitimi

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen 'Önce Sağlık' projesi tamamlandı. Ödüllü proje ile 2018 yılında tamamı köylerden oluşan 17 farklı noktadaki bin 500 kadına ilk yardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler verildi.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 17 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen 'Önce Sağlık' projesi tamamlandı. Yapılan açıklamada; 'sağlık' olarak belirlenen bu yılın temasında 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi. Amasya, Giresun, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Mersin, Sivas, Muğla, Aydın, Elazığ, Tokat, Trabzon, Konya, Denizli illerinde düzenlenen eğitimler kapsamında kadınlara ilk yardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapılırken, sertifikaları da takdim edildi.

Ayrıca; 2018 yılında Türkiye Enerji Zirvesi kapsamındaki 'Enerjide Sosyal Sorumluluk' ödüllerinde büyük ödüle layık görülen Önce Sağlık projesi, 16 bin doktorun oy kullandığı Doktorclub 2018 ödüllerinde ise finalist olarak yer aldı.

Gelecek yılın teması: 'kadınlar ile hijyen eğitimi'

Her yıl farklı konularda eğitimler düzenlediklerini anlatan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, bu sayede ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ödülle taçlandırılan 'Önce Sağlık' projesinin çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol oynayabildiğini anlatan Yılmaz, "Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık oluşturmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede en az bin 500 kadına ulaştık ve hayatlarına dokunmuş oldu” dedi.

Sultan Yılmaz, 2019 yılında 26 farklı bölgede bu kez ‘kadınlar ile hijyen eğitimi' üzerine çalışmalarda bulunacaklarını, bu kapsamda eğitim vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Eğitim ile başladı, sağlık ile devam ediyor

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji geçen sene de birlikte 'Evde Okullu Olduk' ile halka yönelik bir proje gerçekleştirmişti.