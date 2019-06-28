TİKAV'ın ‘bireysel gelişim programı' yeni mezunlarını verdi

Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurulduğundan bu yana eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Doğu ile Güneydoğu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı bireysel gelişim programı (BGP) yeni mezunlarını verdi. Bugüne kadar 233 gence ulaşan praogramda öğrenciler diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, üretici drama, duygusal zeka gibi konularda eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan bireysel gelişim programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi. TİKAV'ın kuruluğu 1999 yılından bu yana uygulanan ve 20'nci yılını kutlayan bireysel gelişim programı kapsamında önceki akşam Karaköy'de gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören 36 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'in yanı sıra programa destek veren gönüllü mentörler katıldı. Törende, Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, The Duke of Edinburgh's International Award Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

"Yabancı dil konusu asla ihmal edilmemeli"

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "20 yıldan bu yana bireysel gelişim programını memnuniyetle devam ettiriyoruz ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV'ın ilk ve hala da önemli projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkat çeken Akın, "Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da başka illerde, başka okullarda, buna benzer projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akın, öğrencilere hitaben yabancı dil konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim yerel iş adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Batının marka okullarıyla aynı şartları sunuyor"

TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi Pelin Akın Özalp de bireysel gelişim programının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversite öğrencisi gençlere batının marka okullarıyla aynı şartlarda mezun olmalarının kapısını araladığını ifade etti.

20 yıldan bu yana program kapsamında gençlere bilgisayardan dansa, diksiyondan yabancı dile kadar birçok konuda eğitimlerin verildiğini kaydeden Pelin Akın Özalp, "Gençler bireysel gelişim programında aldıkları eğitimler ile örneğin İstanbul'daki üniversite mezunlarının da önüne geçiyorlar. Bu eğitimlerin yanı sıra büyükşehirlerdeki devlet adamları, iş insanları ve sanatçılarla bir araya gelerek eşi bulunmaz deneyimler elde ediyorlar. Ayrıca TİKAV Kariyer Menti-Mentör programıyla da iş hayatı hakkında deneyim ve bilgi ediniyorlar” diye konuştu.

Törende öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini anlatan mektupları okunurken, Elazığ yöresine ait bir türküyü koro şeklinde seslendirdi. Tören öğrencilerin mentörlere plaket takdim etmesiyle son buldu.

Üniversite birinci sınıfta başlıyorlar

TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla bireysel gelişim programını (BGP) uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Bireysel gelişim programında verilen eğitimler şöyle;

İletişim ve beden dili eğitimi

Takım çalışması eğitimi

Hikâye anlatıcılığı eğitimi

Sunum teknikleri eğitimi

Dans eğitimleri

Özbakım ve diş sağlığı eğitimi

Madde bağımlılığı eğitimi

İngilizce eğitimi

Bilgisayar eğitimi

Avrupa birliği proje yazımı eğitimi

Uygulamalı münazara teknikleri eğitimi

Diksiyon eğitimi

Potansiyelini ortaya çıkar eğitimi

Zaman yönetimi eğitimi

Protokol ve nezaket kuralları eğitimi

Kamp hazırlık eğitimi

Problem çözme becerileri ve çatışma yönetimi eğitimi

Herkes eşit - herkes farklı eğitimi-1 (kültür ve ötekileştirme temalı)

Üretici drama eğitimi

İlk yardım eğitimi

Duygusal zeka eğitimi

Girişimcilik ve inovasyon eğitimi

Herkes eşit - herkes farklı eğitimi-2 (engellilik ana temalı seminer ve uygulama)

Araştırma ve raporlama teknikleri eğitimi

Aktif vatandaşlığa doğru eğitimi

Uygulamalı mülakat teknikleri eğitimi

RYLA eğitimi

İş hayatına hazırlık eğitimi