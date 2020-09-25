TİM Başkanı Gülle: “Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştireceğiz”

İhracat ailesi Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Gülle, “2019 yılı ticarette zor bir yıl oldu. İhracat ailemiz bu dönemde çok büyük bir başarı göstererek Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. Ülkemizin en önemli işi ihracat yapmak, bütün üretenlerin bütün çalışanların tek amacı ihracat yapmak ve döviz kazandırmak olmalı. Analizlerimizde gördük ki; ihracat yapanın karlılığı, verimliliği daha fazla oluyor. İhracat her şeye değer katıyor. Biz de onlara 2019 ylında gösterdikleri başarı için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte hem Cumhurbaşkanımızın hem de hükümetimizin desteği çok önemliydi” dedi.

Dünyadaki bütün olumsuz gelişmelere rağmen sürdürülebilir ihracat için çalıştıklarını vurgulayan Gülle, “İhracata destek çok önemli. Türkiye'de daha fazla üretmemiz, ithalatı keserek yurt içinde üretim yapmamız gerekiyor. İhracatın ithalatın oranı ne kadar yüksek olursa, kendimizi daha rahat fonlarız ve maliyetlerimiz de düşük olur” diye konuştu.

Son olarak yakın zamanda açıklanacak Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili ön bilgi veren Gülle, “Dün itibariyle Ağustos ayı ihracat rakamını geçtik. İhracat ailesi Eylül ayında hepimize moral verecek bir ihracat rakamı gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.