TİM Başkanı Gülle: “Yapılması planlanan reformlar Türkiye ekonomisinin gücüne güç katar”

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye Ekonomisi'ni 360 derece kapsayacak yepyeni bir 'mimari' içeren yeni bir yol haritası olarak değerlendiriyorum. İhracata ve istihdama desteğin artarak sürecek olmasını sektörümüz açısından müjde olarak kabul ediyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u değerlendirdi. Açıklanan reform adımları ve tedbirlerin, özünde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda ekonomi yönetiminin şekillendireceği Türkiye Ekonomisi'ne yönelik 'gelecek tasarımı'nın ilk adımlarını teşkil ettiğine işaret eden Başkan Gülle, “Kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilecek olması, vergi alanında mükellefi önceleyen bir anlayışa geçilecek olması ve ticaretin hukuki boyutlarına yönelik değişikliklerin de reformlar arasında yer alması çok önemli başlıklar olarak göze çarpıyor. Reformlar hayata geçirildikçe Türkiye ekonomisi gücüne güç katar” diye konuştu.

Gülle, şöyle konuştu: “İhracatımız bugün rekorlar kıra kıra ilerliyor. Hükümetimiz var gücüyle ihracatımızı destekliyor. Bakanımızın ifade ettiği; katma değerli ürün ihracatı ve yerlileşme daha fazla teşvik sağlanması yoluyla ihracatımız yepyeni bir safhaya geçecek. Ağustos ayında açıklanacak olan Master Planı'yla, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize daha güçlü ve kararlı yürüyeceğimize inanıyorum. İhracat ailesi için heyecan ve şevk veren bir açıklama.”

“Ekonominin bütün katmanlarıyla birlikte ele alınması kritik öneme sahip”

Reformların safha safha hayata geçirilecek olmasının ve ihracattan tarıma kadar kapsamlı planlanmasının, çalışmanın ne denli hassasiyetle hazırlandığını ortaya koyduğunu dile getiren Gülle sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanımız ortaya koyduğu çalışmaya Türkiye'deki paydaşları ve STK'larla birlikte yaptığını konuşmasının daha başında ortaya koyarak “ortak akla” verdiği önemi ortaya koydu. Açıklanan yol haritasının Türkiye Ekonomisi'ne yeni bir ufuk, yeni bir büyüme modeli, yeni rekabetçilik becerileri kazandıracağı kanaatindeyim”