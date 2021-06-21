TİM Başkanı Gülle: "Yeni görevimiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermek"

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ortaya koyduğumuz 12 ana hedef, sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak bizleri ‘Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefine ulaştıracak" dedi.

Türkiye İhracatcılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği lansmana TİM Kadın Konseyi ve Tim Başkanı İsmail Gülle katıldı. Toplantıda TİM Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz” sloganıyla hazırlanan ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın 12 ana hedefinden bahsedildi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ortaya koyduğumuz 12 ana hedef, sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak bizleri ‘Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefine ulaştıracak. Çalışmalarımızın sonucunda Dünyayı tüketmeden, dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek. İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda, iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte başardık” dedi.

“Geçtiğimiz yıl, 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik”

Geçtiğimiz yıl, 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdiklerine dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: "Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Ancak iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü İklim Değişikliği, artık gelecek nesillerin değil; bugün, doğrudan bizlerin sorunu haline gelmiş durumda. 2018 yılında görevi devraldığımızdan beri, dış ticaret fazlası verdiğimiz Avrupa Birliği'nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için oldukça önemli bir gelişme. Kimsenin kuşkusu olmasın, ihracatçımız yeşil mutabakatla beraber, mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edecektir. TİM ve ihracatçı birliklerimizle, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yol göstermesi amacıyla, TİM tarihinde ilk kez İklim Değişikliği Komitesi ve Kadın Konseyimiz bünyesinde “Sürdürülebilirlik ve İklim” başlıklarında alt çalışma komiteleri oluşturduk. Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım Sektörü ana gruplandırması ile üç farklı tarihte “TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları” düzenledik. İhracatçı Birlikleri bünyesinde görev yapmakta olan personelimizin iklim değişikliği konusunda yeterliliğini artırmak amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “İklim Değişikliği ve AB Yeşil Düzen Eğitimi” düzenledik".

“Tüm bu çalışmalar, Kadın Konseyimizin üstün çalışmalarıyla yoğruldu”

“Avrupa Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III” proje çağrısını “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilirlik” başlığında hazırladıklarını dile getiren Gülle, şunları kaydetti: İSTKA proje çağrısı için ihracatçılarımızın sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması amacıyla “Sıfır Karbon Fasilitasyon Merkezi” proje başvurumuzu yaptık. COSME Programı “Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” çağrısı kapsamında ihracatçılarımızın dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracak bir proje başvurusu gerçekleştirdik. TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağına üyelik için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah olumlu sonuçları bekliyoruz. Tüm bu çalışmalar, Kadın Konseyimizin üstün çalışma ve gayretleriyle yoğrularak ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirmemizi sağladı".

“Eylem Planımız, ‘Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye' hedefine ulaştıracak”

TİM Başkanı İsmail Gülle, ‘TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan 12 ana hedefin, sürdürülebilirlik noktasında ülkeyi markalaştırarak “Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye” hedefine ulaştıracağına vurgu yaptı. Gülle “Kaliteli, katma değerli ihracat hedefiyle sanayide dijital dönüşümü destekleyeceğiz.Bu vizyonu ortaya koyan ve ‘Sürdürülebilirlik' başlığında ilklere imza atan TİM Kadın Konseyimizi tebrik ediyorum. İnşallah, eylem planımızdaki hedefleri bir bir gerçekleştirerek Türkiye'yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz. Çalışmalarımızın sonucunda, dünyayı tüketmeden dünya için üreten ülkemiz, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek; hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'ndaki 12 ana hedef

Eylem planındaki 12 ana hedefi İsmail Gülle, şöyle sıraladı:

"İlk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulunu oluşturmak. Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen eylem planı doğrultusunda TİM olarak oluşturacağımız kurul ile sektörlerimizin ilerleme sürecinin takipçisi olacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla; aşama aşama tüm süreci yakından takip etme şansına sahip olacağız. Ayrıca Bilim Kuruluna bağlı sektör kurulları oluşturarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek; yıl sonunda “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımlayacağız.

İkinci hedefimiz, Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ni ihracatımızdaki her sektöre taşımak. Bu kapsamda, işletmelerin atık envanterinin oluşturulması ve ortak bir platformda birleştirilmesi, değerlendirilmesi, firmalara teknik envanter sağlanması konularında liderlik edeceğiz. Ayrıca atıkların minimize edilmesi, atıktan enerji elde edilmesi ve ihracatçılar için atık yönetimi iş modeli geliştirilmesine ilişkin mentörlük vereceğiz.

Üçüncü hedefimiz, Dijital Mentörlük ve Eğitim programlarıyla; sürdürülebilirlik ekosistemini oluşturmak. Bu hususta, Ekolojik İhracat Akademisi çatısı altında pek çok eğitim ve projeyi planlamış durumdayız.

Dördüncü hedefimiz, kurumsal karbon ayak izi çalışmalarında, yeni bir sayfa açmak. Bu hususta öncelikle, şirketlerin kurumsal karbon ayak izini bilimsel yöntemlerle ölçmesini teşvik edeceğiz.

Beşinci hedefimiz, sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber, ekonomimize değer katmak.Bu başlıkta, materyalleri tekrar kullanma, üretim içi atıkları ile kullanım ömrünü tamamlamış tüm malzemenin geri kazanımı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Altıncı hedefimiz, son günlerde Marmara Denizinde yaşanan tabloyla gündemde daha da öne çıkan “ileri arıtma teknolojileri” alanında. Bu minvalde, ileri derece arıtma teknolojileriyle mevcut altyapının iyileştirilmesi ve sanayi tesisleri atık sularının değerlendirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Yedinci hedefimiz, tedarik zinciri yönetimini sürdürülebilir bir zeminde ele alma arzusundayız.Bu başlıkta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan entegre çevre bilgi sisteminin yaygınlaştırılmasının takipçisi olacağız. Ayrıca, değer zincirindeki tüm paydaşların davranış kalıplarını, düşünme ve çalışma şekillerini değiştirmek adına farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.

Sekizinci hedefimiz, Standardizasyon. Bu konu, sadece sürdürülebilirlik alanında değil; ihracatımızla ilgili her konuda en önemli başlıklarımız arasında yer alıyor. Çünkü standartlar, markalaşma noktasında da oldukça önem arz ediyor. Bu başlıkta, sektör kurullarında ihracatçı sektörlerimizin güncel uluslararası standartlara uygun çalışma yapmalarını ve finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Ayrıca uluslararası standardizasyon ve sertifikasyon uygulamalarını takip ederek yaygınlaştıracağız.

Dokuzuncu hedefimiz, ihracatımızda sertifikasyon uygulamalarını daha da öne çıkarmak. Burada, uyguladığımız başarılı modelleri tüm sektörlerimizde kullanarak, çalışmaları tüm ihracatçı sektörlerimize entegre edeceğiz.

Onuncu hedefimiz, her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi için sertifikasyon süreçlerini uluslararası geçerliliği olacak şekilde teşvik edeceğiz. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı odağındaki AB fonlarından ihracatçılarımızın daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacağız.

On birinci hedefimiz, işletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin oluşmasını teşvik etmek. Böylece üretim faaliyetlerinin, girişimciliğin, yenilikçiliğin ve kalkınma odaklı politikaların desteklediği ekonomik büyümeyi sağlayacağız.

Eylem planımızdaki son hedefimiz, dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamalarını geliştirmek. Bu minvalde, Sektörel Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarının Blockchain teknolojisi ile yaygınlaştırılması adına teşvik alanları oluşturulmasında öncü olacağız. Finansal ihtiyacın giderilmesi için Eximbank ve diğer yurtiçi teşvik mekanizmaları ile uluslararası finansman kaynaklarını güçlendireceğiz".