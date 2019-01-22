TİM, 'İhracat 2019 Raporu'nu açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçılar için ilk kez yeni vizyon ve yol haritası niteliği taşıyacak 'İhracat 2019 Raporu'nu açıkladı.

TİM, yeni döneminde ilk kez ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliği taşıyan 'İhracat 2019 Raporu'nu hazırladı. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla açıklanan ve 5 bölümden oluşan raporda, TİM'in 'İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik' yılı olarak ilan ettiği 2019'da hayata geçireceği İhracatta ilk adım seferberliği, kadın konseyinin yürüteceği ihracatta sıfır atık seferberliği, ihracat oyun yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem planı ile 5G (güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemleri) yol haritasına yer verildi.

2019'da öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programı'ndaki öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üzerine yoğunlaşacağız. TİM Kadın Konseyi'nin yürüteceği İhracatta sıfır atık projesi, 5G yeni vizyon, ihracatta ilk adım seferberliği, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, AR-GE, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek 'ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilikçilik' temel rotamız olacak. Ayrıca, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da sıklıkla dile getirdiği, ihracatta dijitalleşme, blok zincir teknolojisinin dış ticarete uyarlanması, e-ticaretin geliştirilmesi gibi başlıklar da bu yıl gündemimizden düşmeyecek konular arasında yer alacak. Açıklanan rapor, tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, hem dünyadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu analiz eden, hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden çok kıymetli bir çalışma. Çok açık olarak ifade etmek isterim ki, raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesi, en büyük gayemiz, 'dış ticaret fazlası veren bir Türkiye'dir. Buna da daha çok ihracat, daha nitelikli ihracat ve daha yenilikçi ürünler ile ulaşabiliriz. Raporun ihracat camiamıza yeni ufuklar kazandırmasını temenni ederim'' dedi.

Hedeflere yönelik çalışmalar '5G Yol Haritası'nda yer alacak

TİM'in yılın bütününe ışık tutacak nitelikte hazırlayacağı raporların ilki olan ve her yıl tekrarlanacak olan raporun ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye'de 2018 yılının analiz edildiğini ve TİM'in 2018 yılı faaliyetlerine yer verildiğini söyleyen Gülle sözlerine şöyle devam etti: ''İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler beklediğini inceledik. Dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda öne çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörülerimizi sunduk. Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazırlıkları kendilerine kılavuzluk edecek bulguları paylaştık. Üçüncü bölümde; 2019 yılında ülkemizi neler bekliyor? Ekonomimiz ve ihracatımız nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler etkileyecek? Sorularının cevaplarını aradık. Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda yaşanabilecek önemli gelişmeleri ele alarak, firmalarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi verdik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra TİM'in ihracatçılarımızla, ekonomi dünyası ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası kabul görmüş ekonomik modellerden biri olan 'açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük' olarak bilinen RCA modelini kullanarak, ürünler ve ülkeler bazında hedef pazarlarımızı analiz ettik ve güçlü olduğumuz ürünlerde küresel konumumuzu belirledik. Raporun son bölümünde ise TİM'in 2019 yılı yol haritasını sunduk. Bu çerçevede TİM olarak hangi çalışmaları yürüteceğimiz, hedeflere ulaşabilmek adına hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimiz gibi hususlar 5G olarak ifade ettiğimiz yol haritasındaki başlıklar altında yer alıyor''.

"Rüzgâr nereden eserse oraya dönme devri değil, rüzgâra yön verme devri"

Gülle, raporun modelleme ve sonuçlarının yansıtıldığı dördüncü bölümün kritik önem taşıdığına dikkat çekerek öne çıkan bulguları paylaştı. Gülle şöyle devam etti: ''Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8'dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece bu rakamlara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlıyız. Artık devir, rüzgâr nereden eserse oraya dönme devri değil, devir, rüzgâra yön verme devri. Sadece 200 ürün ile başladığımız bu çalışma dahi, ihracatımızın hangi alanlara, hangi pazarlara yoğunlaşması gerektiğini en çarpıcı hali ile ortaya koydu. Bugün başladığımız bu çalışmayı en kısa sürede bin ürün için tamamlayacağız. Söz konusu bin ürün dünya ticaretinin yüzde 84'ünü kapsıyor. Bu çalışmayı Şubat ayı içerisinde ihracatçılarımız ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Akabinde de, dünyadaki tüm ürünler için aynı çalışmayı tekrarlayarak, sektör ve ürün bazında firmalarımıza en net ifade ile hangi ülkelere yüklenmeleri gerektiğini söyleyeceğiz''.

TİM'in 5G'sinde yer alan başlıklar ise şöyle:

Güçlü Türkiye: İkili ve çok taraflı ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türk ihraç ürünlerinin dünyadaki algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar.

Güçlü Ekonomi: Dış ticaret fazlası veren Türkiye ve büyüme, istihdam ve ekonomiye ihracatın katkısının artırılması

Güçlü İhracat: Yüksek katma değerli mal ihracatı, rekabetçi hizmet ihracatı, mevcut pazarlarda pay artışı ve yeni pazarlara giriş ve ihracatta finansman imkânlarının güçlendirilmesi.

Güçlü İnsan Kaynağı: İnovaTİM liselerde yapay zeka eğitimleri, ihracatta mentorluk programı ve ihracatın eksper kurumu TİM ve birliklerin algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar

Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi: Alo TİM (Alo İhracat), serbest bölgelerin ihracatı, e-İhracat platformu, dolaşım ve menşe ispat belgeleri elektronik onay, ihracatta dijitalleşme, TİM ve İhracatçı Birlikleri Kurumsal Dijital Dönüşüm Projesi, ihracatta blokzincir teknolojisi uygulamaları ve TİM mobil uygulama ve dijitalleşme