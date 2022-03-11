TİM, Ortadoğu'nun önemli ticaret merkezi DMCC ile konferans düzenledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC) ile birlikte ‘BAE (DUBAİ) Serbest Bölge Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Olanakları Konferansı' gerçekleştirdi.

TİM, 10 Mart'ta İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde Ortadoğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan ‘Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC)' ile birlikte ‘BAE (DUBAİ) Serbest Bölge Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Olanakları' konferansını gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde, DMCC'deki fırsatların ele alındığı konferansa Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC) (DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ahmet Sultan Bin Sulayem ve BAE Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ahmet Sultan Bin Sulayem ve BAE Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem'in açılış konuşmalarından sonra konferansta DMCC Serbest Bölge Temsilcisi Mohammed Al Falasi katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Teknik sunumun ardından DMCC Emtialar ve Finansal Hizmetler Direktörü Sanjeev Dutta, Tamimi Consulting Kurucusu Tarık Tamimi ve DMCC Serbest Bölge Temsilcisi Mohammed Al Falasi'nin konuşmacı oldukları ‘Ortadoğu'nun Önde Gelen Ticaret Merkezinde Yatırım Fırsatları' paneli yapıldı. Daha sonra panelistler katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi.

Konferansın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, gerçekleştirecekleri konferans ile 20 binden fazla firmanın üye olduğu, 2 milyon metrekare yatırım alanına sahip, küresel ticaretin modern ihtiyaçlarına göre kurgulanmış gerçek bir ticaret merkezi olan DMCC'deki fırsatları değerlendireceklerini belirtti.

“BAE, yapılan yatırımlarla güçlü bir yapıya kavuştu”

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, sahip olduğu zenginliklerini yaptığı yatırımlara yönlendirerek ekonomisinde büyük bir dönüşüme imza attığını kaydeden TİM Başkanı Gülle, “BAE, bölgemizin ticari, siyasi ve ekonomik anlamda önemli bir ülkesi. Emirlikler, ticaret, turizm, eğitim ve hizmet sektörlerinde yapılan yatırımlarla bugün çok güçlü bir yapıya kavuşmuş durumda” dedi.

“İhracat ailesi, BAE ile ilişkilerin gelişmesinden memnun”

Bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemlerde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydettiğini belirten TİM Başkanı Gülle, “Diplomatik ilişkilerin gelişmesi ihracat ailesi olarak bizler adına memnuniyet verici olduğunu ifade etmek isterim. Barış içinde bir arada yaşama ilkeleri doğrultusunda ortak bir tarih ve kültürü paylaştığımız bölge ülkeleriyle daha güçlü ticari ve ekonomik ilişkiler kurmak ortak bir kazanç sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı yüzde 95 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı

BAE ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerinin büyük bir potansiyel içerdiğine dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, iki ülke arasında geçtiğimiz yıl gerçekleşen ihracat rakamlarını paylaştı. 2021 yılında Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı yüzde 95 artışla 5,5 milyar dolara ulaşırken Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 2021 yılında Türkiye'ye ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı. TİM Başkanı Gülle, “Bu güçlü artış ivmesi şüphesiz daha da hızlanacaktır. 24 Kasım'da, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 10 ayrı anlaşma son derece önemli. Bu anlaşmalar neticesinde, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında iş birliği geliştirebileceğimiz çok değerli bir fırsat zeminine kavuştuk” diye konuştu.

BAE ile ticari ilişkiler yeni bir döneme taşınıyor

14 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde BAE'ye kapsamlı bir heyetle ziyarette bulunduklarını belirten TİM Başkanı Gülle, “Müthiş bir misafirperverlik gördüğümüz ziyarette iki ülke arasında sağlık, iklim, sanayi, teknoloji, tarım gibi kritik alanlarda 13 anlaşma daha imzalandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak aynı tarihlerde pandemi sonrası ilk fiziki ticaret heyetimizi Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdik. Heyette 22 sektörden 100'den fazla ihracatçımız, Birleşik Arap Emirliklerinden 300'ün üzerinde firma temsilcisiyle, 500'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Aynı zamanda Dubai Expo'da Türk Gününün açılışı yaptık. Yüzlerce ihracatçılarımız Gulfood gıda fuarına yoğun bir katılım gerçekleştirdi. Burada fuardaki firmalarımızı ziyaret ederek onlara desteklerimizi gösterdik. Birleşik Arap Emirlikleri, ihracatçılarımızın daha çok var olmak istediği, çeşitli fırsatlar ve imkanlar barındıran bir ülke. Bu nedenle ticaret hacmimizin altını dolduracak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde ihracatımızı daha çok artıracağız” dedi.

“Potansiyel ihracatımızı artırmak açısından DMCC, özel ve önemli bir kapıdır”

Türkiye'nin BAE'ye olan ihracatında sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerin sırasıyla 1,2 milyar dolar ihracatla mücevher, 201 milyon dolar ihracatla kimyevi maddeler, 185 milyon dolar ihracatla hazır giyim sektörünün olduğu bilgisini veren TİM Başkanı Gülle, bu üç sektörün de potansiyelleri ile ihracatlarını daha da katlayabilecek güçlere sahip olduğunu söyledi. TİM Başkanı Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sektörlerimizin yanı sıra ihracatımızı daha da artırabileceğimiz oldukça önemli sektörlerimiz de var. İhracatın potansiyel ihracata oranı en düşük olan sektörlere baktığımızda yüzde 16 artış ile demir dışı metaller, yüzde 23 artış ile otomotiv ve yüzde 28 artış ile yaş meyve sebze sektörleri öne çıkıyor. En çok ihracat yaptığımız üçüncü sektör olan hazır giyim de dahil potansiyelimizin yüzde 44'ü ile ihracat yapıyoruz. Bu fırsatları değerlendirmek adına, DMCC, özel ve önemli bir kapıdır. DMCC'de halihazırda gıda ve mühendislik, teknoloji, pazarlama gibi hizmet sektörlerinde 444 Türk firma üyedir. 20 binden fazla kayıtlı firmanın olduğu bir ticaret merkezinde bu sayı çok daha yukarılara çıkabilir”.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6, Körfez Bölgesi'ne ise toplamda 10 ticaret heyeti gerçekleştirildi

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak sanal, sektörel ve genel ticaret heyetleriyle 100 bini aşkın Türk ihracatçıyı dünyanın dört bir köşesindeki alıcılarla bir araya getirdiklerini ve pandemi döneminin başından bu yana 73 ülkede gerçekleştirdikleri 110 ticaret heyetiyle pandemiye rağmen karşılıklı ticareti geliştirmek noktasında ne denli kararlı olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Pandemi döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6, Körfez Bölgesi'ne ise toplamda 10 ticaret heyeti gerçekleştirdiklerinin altını çizen TİM Başkanı Gülle, “Bununla birlikte Türk ihracatının çehresini değiştirecek çok önemli projelere imza attık. TİM Marka Konseyi, TİM Kadın Konseyi ve Genç TİM'i çok kısa bir süre içerisinde faaliyete geçirerek ihracatımızdaki tüm dinamikleri ayrı ayrı harekete geçirdik. Bu hedef gruplar özelinde sanal ve genel ticaret heyetleri düzenleyip, ihracat ailesiyle topyekün bir gayret içerisinde olduk. Tüm bu projeler ülkemizin dış ticaret rakamlarına da son derece olumlu bir şekilde yansıdı. Dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 500 milyar dolara yaklaştı. Şimdi, önümüzdeki yeni hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni dönemle birlikte karşılıklı ticarette parlak günleri birlikte çalışarak kuracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“2021'de tarih yazdık, bu yıl da tarih yazmaya devam ediyoruz”

İhracat ailesi olarak 2021 yılını tarihi bir rakamla kapattıklarını ve bu yıl da tarih yazmaya devam ettiklerini ifade eden TİM Başkanı Gülle, “Ocak ve Şubat ayında olduğu gibi bu ay da geçen yılın çok üstünde bir ihracata doğru gidiyoruz. Pandemiden sonraki konjonktür Türkiye'yi destekliyor, desteklemeye de devam ediyor. Gittiğimiz her fuarda ve ticari ilişkilerde bulunduğumuz her ziyarette Türk ürünlerine olan ilgi ve alakanın çok büyük olduğunu görüyoruz. Türkiye önemli bir ticaret ve ihracat merkezi. Ayrıca Türkiye, jeopolitik konumu ile etrafımızdaki bütün bu sıcak ortamın içinde dengeyi sağlayan çok önemli bir güç ve biz de bu gücün ticari gücüyüz. Dünyadaki bu gelişmeleri iyi takip etmeli ve Türkiye'ye yönelen bu ticaret imkanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

İhracatçılara önemli tavsiyelerde ve uyarılarda bulunan TİM Başkanı Gülle konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim için çok değerli olan ürünlerimizi ucuza satmamalıyız. Enerji pahalı, hammadde pahalı, her şeyin değeri var. Türkiye'nin değerlerini ucuza satmayalım. Mal mukabili kimseye mal göndermeyin. Bunları sigortalı yapın, güvenilir yapın ve para kazandığınız işi yapın. İhracatımız için önemli bir dönemdeyiz. Dünyadaki pek çok firma Türkiye ile iş yapmak isterken bunun kıymetini bilelim”.

“Türkiye'de keşfedebileceğimiz çok fazla fırsatlar var”

Daha önce yaptıkları ziyaretlerden farklı olarak fırsatları değerlendirmek için burada olduklarını ifade eden DMCC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ahmet Sultan Bin Sulayem, “Borsa İstanbul ile işi birliği yapmak istiyoruz. Türkiye'nin konumundan ötürü çok büyük avantajları var” dedi. Sulayem konuşmasını şöyle sürdürdü: DMCC sadece free zone değil, BAE'nin önemli ticari hublarından bir tanesi. Büyük markalarla çalışıyoruz. Kahve bizim için çok önemli, bölgede kahveler için stoklama ve paketleme mekanizmaları var. Kahve endüstrisi bizim için çok önemli.

DMCC'de Türkiye'den 400 üye var. Fakat eminim ki ileride bu rakam daha fazla artacaktır. DMCC'ye gelerek firmanız için yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Buradan Ortadoğu ile işlerinizi de geliştirebilirsiniz. Dubai'nin lojistik yapısı değişiyor. Elmas Sektörü de çok gelişim gösteriyor. Hindistan ile bir anlaşma yaptık, Hindistan bazı vergileri indirme kararı aldı, bu sayede ticaret hacmi artacaktır.

Sanırım Türkiye-İran-BAE arasında bir demiryolu koridorunun yapılması gündemde. Eski ticaret yolu yaklaşık 20 gün sürüyordu. Türkiye-İran-BAE arasında planlanan bu yeni güzergah yolculuğu 20 günden 6-8 gün arasına indirerek zamandan büyük bir tasarruf sağlayacak. Ben yakın zamanda yine bu tür gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. Yalnızca günümüz için değil gelecek için de bunu düşünüyorum.

Farklı projeleri inceleyerek şu an oluşturduğumuz projeyi oluşturduk ve elmas kulesini yaptık. Altın ve gümüş kulesini bir Türk firması yapacak. Bu binalardan ofis alarak Türk firmalar da pazarda yerini alabilir. Türkiye'de keşfedebileceğimiz çok fazla fırsatlar var. DMCC hiç olmadığı kadar güçlü, bu güçten sizlerin de faydalanmasını isteriz” diye konuştu.

“Kapımız tüm Türk firmalarına açık”

BAE Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi'nin, Dubai'de Ticaret Odası altında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu belirten BAE Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem, “BAE'ye gelen Türk firmalarımıza yol göstermeye çalışıyoruz. Serbest Bölge, konseyimizin ana sponsoru. Ofisimiz, DMCC'nin içinde bulunuyor. Konseyimizin 500'ü aşkın üyesi bulunmakta. Kapımız tüm Türk firmalarına açık. İş harici sosyal anlamda da faaliyetlerimiz var. Türk kültürünü, Türkiye'nin milli değerlerini de orada tanıtıyoruz” dedi.