TİM ve İTÜ uydular için yerli güneş paneli geliştirecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye'nin ‘Milli Uzay Programı' hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'nin” hayata geçirilmesi hedefleniyor.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede TİM ile Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun katılımıyla TİM'in Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde; NASA'da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay teknolojilerinin gençler için önemini çevrimiçi katılarak anlatırken, Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da projenin sunumunu gerçekleştirdi. İmza törenine İnovaTİM'li 6 öğrenci de katıldı.

100 İnovaTİM'li öğrenci projede

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ilişkin protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi' yürütülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk Milli Uzay Programı'ndaki on vizyoner hedefin üçü ile doğrudan örtüşen projeyle; 100 İnovaTİM'li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak know-how (teknik bilgi) elde edecek. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

"Sürdürülebilir büyüme ve ihracat için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolu; katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Üniversite-sanayi iş birliği de bu açıdan çok önemli. Üniversitelerdeki bilimsel kaynakların sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesini sağlamalıyız. İmzaladığımız protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek, ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin en genç, en inovatif ailesi İnovaTİM'in, böylesine önemli bir projenin paydaşı olmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Projemizle, Nano, Mikro ve Küp Uydular'da kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu panellerin ihracının kilogram başı ihracat değerimize de olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Milli Uzay Programı heyecan verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay açıklanan ‘Milli Uzay Programı'nın heyecan verici olduğunu vurgulayan Gülle, "Cumhurbaşkanımızın "Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak" açıklamalarının ardından harekete geçtik. İTÜ işbirliği ile hayata geçireceğimiz projemizin, yurt dışına bağımlı olduğumuz maliyetli bir uzay alt sistemini ülkemiz bilgi altyapısında geliştirilerek, 2023 yılında, Milli Uzay Programımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. TİM'in kurulduğu günden beri, ekonomik bağımsızlık için ihracatın önemini anlatmaya, sürdürülebilir kalkınmanın yolunun, ihracattan geçtiğini vurgulamaya devam ediyoruz ve etmeye da devam edeceğiz. Büyümeye, kalkınmaya ve istihdama yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. Yeni iş birlikleri ve istişare mekanizmalarıyla ‘İhracatla Yükselen Türkiye' için çalışmaya devam edecek; ülkemizin makro hedeflerine elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"İnovaTİM etki alanı yüksek önemli projeler gerçekleştiriyor"

150 farklı üniversiteden binlerce üniversite öğrencisinin yer aldığı İnovaTİM'in gurur kaynağı olduğunu ve etki alanı yüksek önemli projeler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Gülle, "İnovaTİM Proje Takımları uluslararası yarışmalara katılarak ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri Projesi ile 10 bini aşkın liseli öğrenciye inovasyon, IoT ve yapay zeka üzerine eğitimler veriyor. İnovaTİM İnovasyon Yarışması ile dünyamızın sorunlarına yönelik yüzlerce çözümcü projeler üretiyor ve Z kuşağı üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. İnovaTİM'in ilk Ar-Ge projesi olan “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” ile de 100 İnovaTİM'li öğrencimiz proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek. Bu projenin İnovaTİM'li öğrencilerimiz için ilk adım olduğunu biliyor ve dünyamızın sorunlarına çözüm üreterek ülkemizi gururlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küreselde uzay çalışmalarının büyük bir hızla ilerlediğini ve 2020 yılında SpaceX'in 833 uyduyu konuşlandırdığını belirten Gülle, "Ayrıca yine her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarla, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi, toplamda ise uydu sayısının 42 bine çıkarılması planlanıyor" diye konuştu.

"Teknoloji tabanlı ürünlerimiz artacak"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise "Gelişmiş ülke olmanın standardı bugün artık; dijitalleşme, veriye hâkim olma, inovasyon yapma ve bütün bunların sonucunda da katma değeri yüksek, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan ürünler geliştirmektir. Rekabet gücünü korumak ve arttırmak ancak yenilikçi ürün ve süreçler geliştirmekle mümkündür. İTÜ, bir araştırma üniversitesi olarak markalaşmayı ve ihracatı hedefleyen firmalarımızın ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, yenilikçi çalışmalar ve temel araştırmaları gerçekleştirecek akademik insan gücüne, araştırmacıya ve Ar-Ge altyapısına sahiptir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'mizle birlikte imzaladığımız bu protokol, teknolojik tabanlı ürünlerimizin arttırılması adına son derece güçlü bir adımdır. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

İmzalanan protokolün detayları

Ar-Ge projesinin; Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle ‘Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı', ‘Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi' ve ‘Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi' hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin En Genç En İnovavif Ailesi İnovaTİM'in İlk Ar-Ge Projesi kapsamında, 100 İnovaTİM'li öğrenci sürece dahil olarak know-how elde edecek. Amaç; Nano, Mikro ve Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılması Bu sayede yurt dışına bağımlı olunan çok maliyetli bir uzay alt sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin amacına ulaşmasıyla yurt dışında birçok ülkeye verilen küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç seviyesine gelebileceği planlanıyor. Ayrıca, laboratuvar bünyesinde yetiştirilen bilim insanlarına ilave bir kabiliyet kazandırılacak ve ilerleyen çalışmalar için de özgüven artırıcı olacak.