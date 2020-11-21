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Tıp dünyası ve ülkemizin acı kaybı...Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Tıp dünyasında yaptığı çalışmalarla tanınan, Genetik Tıbbi Biyoloji alanının öncüsü kabul edilen Prof.

Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca twitter hesabından duyurdu.


Twitter adresinden acı haberi paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi. “Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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