Tıp eğitiminde gidişat tersine döndü

Sağlık Bakanlığınca başlatılan program çerçevesinde Türkiye'ye gelen ABD'li Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Lillian Kang, tıp eğitimini geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Taylan Adademir nezaretinde çalışmalar yürütüyor. Kang, Türkiye'deki tıp eğitiminin en az ABD'deki kadar yüksek standartlara sahip olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de sağlık eğitiminin dünya standardına çıkarılması noktasında öncü bir rol üstlendi. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan program çerçevesinde ABD'li tıpçılara eğitim vermeye başladı. Program kapsamında ABD'den Türkiye'ye eğitim almak üzere gelen ilk tıpçı olan ve hastanedeki çalışmalara katılan Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Lillian Kang, Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve Doç. Dr. Taylan Adademir nezaretinde gözlemci olarak ameliyatlara giriyor. Programın ilerleyen süreçte devam ettirilmesi ve Türkiye'ye tıp eğitimi amacıyla gelen yabancı öğrencilerin sayısının arttırılması hedefleniyor.

“Standartlar en az ABD'deki kadar yüksek”

Türkiye'deki tıp eğitiminin geldiği noktanın ABD standartlarını yakaladığına dikkat çeken Lillian Kang, İHA'ya yaptığı açıklamada, “İleride iyi bir cerrah olmak isteyen bir kişi olarak eğitimimde farklı metotları görmenin ve farklı merkezleri ziyaret etmenin önemine inanıyorum. Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi de en az Amerika'dakiler kadar yüksek standartlarda eğitim veren ve hem benzer, hem değişik cerrahi teknikleri uygulayan bir merkez. Ben böyle bir merkezi ziyaret etmenin eğitimim için çok mükemmel olacağını düşündüğümden buradayım. Türkiye'de iki tane çok etkilendiğim anı var. Aslında bir tanesi bugün sabah gerçekleşti. Kıdemli asistanlardan arkadaşımız Melike, 1 saat içinde hastayı tamamen ameliyata hazır hale getirecek kadar hızlı bir şekilde hazırlamıştı ve ortamda bir damla bile kan yoktu. Bu benim Amerika'da izlediğim sürenin neredeyse yarısı kadar. Buradaki asistan arkadaşların ve buradaki cerrahi eğitimin aslında ne kadar iyi olduğunu gösteren bir şey. Bir diğeri de daha önce ekokardiyografide kapağın başka bir yerinde problem olduğu söylenmesine rağmen Prof. Dr. Kaan Kırali kapağı eksplore ettiğinde kapaktaki sıkıntının orada olmadığını, başka bir bölgede olduğunu söyleyip tamamen ekokardiyografinin bize belirttiğinin dışında bir işlem yaptı ve ameliyat sonrası hasta tamamen sağlığına kavuşmuştu. Bu iki an benim için çok etkileyiciydi” ifadelerini kullandı.

“ABD'li öğrenci ve asistanlar Türkiye'ye gelmek istiyor”

Türkiye ve ABD arasında başlatılan programın koordinasyonunda ciddi emek sarf eden ve başlatılan program kapsamında ABD'den gelen ilk tıpçı olan Lillian Kang'a Kartal Koşuyolu Yüskek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışmalarında yol gösteren Doç. Dr. Taylan Adademir, programın ortaya çıkışını anlattı. Doç. Dr. Akdemir, “Bu işin aslında temeli benim Amerika'ya ziyaretime dayanıyor. Ben Amerika'da yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca birkaç merkezde bulundum ve birçok cerrahiyi keşfeden, dünyada bu cerrahileri ilk tarifleyen insanları gözlemleme şansım oldu. O dönemde aslında onların da bizden öğrenecek çok fazla şeyi olduğunu düşündüm. Oradaki asistan arkadaşlarla ve tıp fakültesi öğrencileriyle bunu sıkça paylaştım. Tamam, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var ama Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde onların da Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinden öğrenecekleri çok şey olduğunu düşündüğümü söyledim. Onların da birçoğu aslında buraya gelmek istediklerini söylediler. Lillian onlardan ilki. Bu bağlantıyı Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle sağladılar. Uzun süren yazışmalardan sonra ilk eğitimin ilk ayağı olarak buraya geldi” dedi.

Programın ilerleyen süreçte öğrenci sayısını arttırarak devam etmesini amaçladıklarını söyleyen Doç. Dr. Adademir, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi eğitime çok fazla önem veriyor. Biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bir hastanesi olarak, Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi olarak Başhekimimiz Prof. Dr. Kaan Kırali'nin önderliğinde bunu rutin bir program haline getirmeyi planlıyoruz. Amerika'daki birçok öğrenci ve asistan arkadaş benim anlattıklarımdan çok etkilendiler ve burada bulunmayı çok istiyorlar. Biz bununla ilgili olarak yazışmalara üniversiteler bazında başladık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Amerika'daki bazı belli başlı üniversitelerde karşılıklı asistan değişimi şeklinde eğitimlerin devamlılığını planlıyoruz” diye konuştu.