Tıraş bakım markası Derby, 16 farklı yeni ürün çıkardı

Nemlendirici kremden tıraş kolonyasına, kil maskesinden batık önleyici seruma kadar pek çok yeni, yüz ürünleri çıkartan Derby, erkeklere daha rahat bir tıraş deneyimi sunuyor.

Türkiye'deki önemli tıraş bıçak markası olan Derby, ürün yelpazesini genişletti. Piyasaya 16 farklı yeni ürün sunan Derby, yüz bakım ürünlerinde de kalitesini ortaya koydu. Nemlendirici krem, tıraş jeli ve kolonyası, balsam, peeling krem, temizleme jeli, batık önleyici serum, yüz ve sakal serumu, soyulabilen siyah maske ve kil maskesinden oluşan 16 yeni ürünle, erkekler için daha rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Türkiye içindeki yaygın market ve çevrim içi mecralarda tüketicilerle buluşmaya hazırlanan Derby, yeni ürünleriyle erkeklere gün boyu temizlik ve ferahlık hissi vadediyor.

“Erkeklerin tıraş ve tıraş sonrası aradığı üstün kaliteyi ürünlerimizle sunuyoruz”

Yeni ürünleriyle erkeklerin kişisel bakımda ezberleri değiştireceklerini belirten Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, “Kişisel bakım segmentinde, Derby'i sadece bir tıraş markası olarak değil, kişisel bakım markası olarak konumlandırmayı hedefledik ve erkeklerin kişisel bakımda ihtiyaç duyacağı ürünleri portföyümüzde bir araya getirdik. Yeni ürünlerimizin hem satışlarımıza hem de pazar payımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. 46 yıllık tecrübemizle tıraşta olduğu gibi yüz bakımında da tüketicilerimizin aradığı üstün kaliteyi, uygun fiyat anlayışıyla sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.