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Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, seyir halinde olan tırın devrilme anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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