TİSAŞ, ihracatını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) 15'inci Savunma Sanayii Fuarı IDEF'21'de en yeni teknolojiyle geliştirdikleri tabanca ve tüfekleri sergiliyor. TİSAŞ'ın yaptığı silah üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan TİSAŞ Dış Ticaret Müdürü Ergin Akyüz, ‘'Yıllık 150 bin silah üretim kapasitesine sahibiz, üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Yıllık 36 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz'' dedi.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan fuar merkezinde düzenleniyor. Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin tanıtıldığı fuara yerli ve yabancı katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Fuara katılan firmalardan olan Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) yerli teknolojiyle geliştirdiği tabanca ve tüfeklerini sergiliyor.

Fuarda sergiledikleri silahlara ilişkin açıklamalarda bulunan TİSAŞ Dış Ticaret Müdürü Ergin Akyüz, ürettikleri silahların yüzde 90'ını ihraç ettiklerini belirtirken, ‘'36 milyon dolarlık yıllık ciromuzu yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.

“Ürettiğimiz silahların yaklaşık yüzde 90'ını yurt dışına ihraç ediyoruz”

Fuarın çok güzel geçtiğiniz ifade eden TİSAŞ Dış Ticaret Müdürü Ergin Akyüz, “Burada yarı otomatik tabancalarımızın tanıtımını yapıyoruz. Yine 28 yıllık tecrübemizle ürettiğimiz piyade tüfeklerimizi tanıtıyoruz. 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık ciromuz 36 milyon dolar. Ciromuzu yüzde 50 arttırma hedefindeyiz. Pazarlarımızı ise genişletmeyi amaçlıyoruz. Tamamen yerli üretim yapıyoruz. Sadece metal silahlarımızda kullandığımız şarjörlerimizi yurt dışından getirtiyoruz. Yıllık tabanca üretimimiz 120 binin üzerinde tüfeklerde ise yıllık 30 bin. Ürettiğimiz silahların yaklaşık yüzde 90'ını yurt dışına ihraç ediyoruz. TİSAŞ olarak yıllık 150 bin silah üretecek kapasiteye sahibiz. Firmalarımızın tanıtımına fuarın önemli katkısının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.