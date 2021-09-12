Tisserand devam edemedi!

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak yerini Szalai'ye bıraktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Marcel Tisserand, sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelenin 21. dakikasında bir anda kendisini yere bırakan Demokratik Kongolu oyuncu, sağlık görevlilerinin gelmesini istedi. Saha içinde yapılan müdahale sonrasında Tisserand'ın oyuna devam edemeyeceği belirtildi ve Teknik Direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'yi oyuna dahil etti.