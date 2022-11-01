Tivibu Kasım'da özel yapımları izleyiciyle buluşturuyor

“Teneffüs Vakti Klasörü” ile çocukların ilgisini çekebilecek içerikler 9-23 Kasım tarihleri arasında tüm kullanıcılara açık olacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Kasım ayında da özel içerikleri seyircisiyle buluşturuyor. Çocuk izleyiciler için 9-23 Kasım tarihleri arasında “Tenefüs Vakti Klasörü” tüm kullanıcılara açık olacak.

Tivibu, ‘Teneffüs Vakti Klasörü' ile “Damalı Ninja” ve “Gamonya: Hayaller Ülkesi” gibi heyecan dolu yapımların yanı sıra “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, “Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan” gibi birçok animasyonla çocuklara keyifli bir ara tatil deneyimi sunuyor. 2021 yapımı “Tom ve Jerry” ile çocuklar eğlenirken aileler de nostalji yaşıyor.

Platformun Kirala & Satın Al Klasörü'nden “Top Gun: Maverick”, “Batman ve Süpermen: Süper Oğulların Savaşı” gibi beğenilen yapımlara ulaşılabiliyor. Tivibu Film Klasörü ile “Örümcek-Adam: Eve Dönüş”, “Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok”, “Müslüm” ve “David Copperfield'in Çok Kişisel Hikayesi” gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımlar ekrana geliyor.

Hakan Günday'ın senaryosunu kaleme aldığı, Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Müslüm Gürses'in hayat hikâyesini konu alan filmde Timuçin Esen Müslüm karakterine hayat verirken, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Tivibu'nun ‘National Geographic Now Klasörü'yle belgesel içerik yelpazesi genişliyor. “Nesli Tükenmekte Olan Türler”, “Kanunsuz Okyanus”, “Timsah Günü” ve birçok National Geographic yapımı izlenebiliyor.