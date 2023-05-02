Tivibu mayıs ayı programını açıkladı

Bu ay ödüllü filmlerin yanı sıra izleyicilerin beğenisini kazanan belgeselleri platforma dahil ediyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, mayıs ayında da birbirinden özel içerikleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Platform, bu ay ‘Kirala-Satın Al' klasöründe gişede büyük başarı elde eden Avatar: Suyun Yolu filmini izleyicilerin beğenisine sunuyor. 2022'nin başarılı yapımlarından Black Panther: Yaşasın Wakanda filmi de klasöre dahil olan filmlerden biri oluyor.

Ödüllü filmler Tivibu'da

2019'da vizyona giren ve Oscar'da 4 ödül kazanan Parazit filmi Film klasöründe yer alıyor. Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı Galler Prensesi Diana'nın hayatının anlatıldığı Spencer de mayıs ayında izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Çocukken ailesiz kalan ve kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini anlatan, Kya'nın Şarkı Söylediği Yer de seyircilerle buluşan filmler arasında yer alıyor.

Mayıs ayında Tivibu'da belgesel şenliği

Kral Charles'ın taç giyme töreninin konuşulduğu mayıs ayında Tivibu Dizi/Belgesel Klasörü'nde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bilinmeyenlerinin anlatıldığı Kraliyet Ailesi: Tacın Sahibi belgeseli izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Hayvanlar aleminin başarılı belgesellerinden biri olan Büyük Kediler de mayısta seyircilerle buluşuyor.