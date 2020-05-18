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Tivibucup'ın şampiyonu Schalke04

Dijital televizyon platformu Tivibu’nun; Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke 04 gibi dünya devlerini ağırladığı Tivibucup’ın şampiyonu belli oldu.

Dijital televizyon platformu Tivibu'nun; Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke 04 gibi dünya devlerini ağırladığı Tivibucup'ın şampiyonu belli oldu. 16-17 Mayıs tarihleri arasında birbirinden çekişmeli karşılaşmaların gerçekleştiği turnuvayı Schalke 04 kazandı.


Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ‘Tivibucup' turnuvasında E-sporun devlerine ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesinin takip ettiği E-spor heyecanının yaşandığı Tivibucup, Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke 04 kulüplerinin E-spor takımlarının karşılaşmalarına sahne oldu. Tivibucup ile 16-17 Mayıs tarihleri arasında elektronik oyun platformu PES 2020'de kıran kırana bir mücadele yaşandı. Turnuvanın sevinen tarafı ise finalde Juventus'u 4-2'lik skorla yenen Schalke 04 oldu.


Galatasaraylı futbolcular Tivibucup'ı yorumladı


Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmalarını elektronik ortama taşıyan turnuvayı, geçmiş dönemlerde Galatasaray forması giyen Ümit Karan ve Kerem İnan Tivibu Spor ekranlarından yorumladı. Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Taylan Antalyalı da programa canlı bağlandılar. Galatasaray adına mücadele eden E-spor millî takım oyuncusu Mücahit Sevimli, müsabakalarını, tıpkı A takımda olduğu gibi Türk Telekom Stadyumu'nda oynadı.

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