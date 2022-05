Tivibu'dan Anneler Günü'ne özel yapımlar

9 Mayıs'a kadar tüm kanallar abonelere açık olurken 4-18 Mayıs tarihleri arasında ise ‘Anneler Günü Klasörü'nde yer alan ‘Anneler Günü' temalı filmler Sinema Paketi izleyicileriyle buluşuyor.

Türk Telekom'un, dijital televizyon platformu Tivibu Mayıs ayında birbirinden özel içerikleri ‘Anneler Günü' klasöründe izleyicilerin beğenisine sunacak. Dijital televizyon platformu, ek olarak Ramazan Bayramı'na özel olarak platformda yer alan tüm kanalları 9 Mayıs tarihine kadar tüm abonelere açacak.

‘Anneler Günü' klasöründe Anneler Günü'ne özel yapımlar

Dijital televizyon platformu, Anneler Günü Klasörü'nde abonelerin beğenisine sunulan ‘Babylon Sisters', İtalya'da yaşayan göçmen birkaç kadının ailelerinin kaderini kurtarmaya çalışmasını ve kardeşlik hikâyesini konu alıyor. Ayrıca kızını geride bırakarak gideceği, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir yıl sürecek bir göreve hazırlanan kadın astronotun hayatını anlatan ‘Proxima', yeni doğacak bir bebeği evlat edinmenin mutluluğunu yaşayan genç kadının öyküsünü içeren ‘A Sort of Family' gibi başarılı yapımlar da ‘Anneler Günü' klasöründe yer alacak.

Ödül alan filmler izleyicilerle buluşuyor

Sinema Paketi abonelerinin izleyebildiği Ödüllü Filmler Klasörü'nde; geçirdiği araba kazası sonrasında hayatı değişen John Callahan'ın mücadelesini anlatan ‘Don't Worry, He Won't Get Far on Foot', 1953 selleri sırasında çiftliğini kaybedip İtalya'nın Puglia kasabasında lale yetiştiriciliği yapmaya başlayan bir adamın yaşadıklarının ele alındığı ‘Tulipani', oğlu ile arasındaki soğukluğu ortadan kaldırmaya çalışan bir kadının hayatının aktarıldığı ‘Lara' gibi başarılı filmler yer alacak.

Klasörde aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde ödül almış filmler de bulunuyor. Sri Lanka'daki iç savaşta savaşan Dheepan'ın mücadelesinin anlatıldığı ‘Dheepan', sağlık sorunlarını nedeniyle çalışamayan Daniel Blake'ın hayatının ele alındığı ‘I, Daniel Blake' hırsızlık yaparak geçimini sürdüren Osamu ve ailesinin küçük bir kıza rastlamasıyla hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan ‘Shoplifters', İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde Viktor ve Zula'nın imkânsız aşkını konu alan ‘Cold War' gibi ödüllü yapımlar da platform abonelerine sunuluyor.