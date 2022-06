Tivibu'dan Haziran'da ‘Babalar Günü'ne özel içerikler

Tivibu'da Haziran ayında Babalar Günü'ne özel yapımlar izleyiciyle buluşurken, Tom Cruise'un aksiyon filmleri ekrana gelecek. İzleyiciler, Discovery+ kanalında ekrana gelen birbirinden ilginç belgesellerle bu ay da ekran başında kaliteli vakit geçirecekler.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dramdan komediye, fantastikten bilim kurguya birbirinden özel içeriği seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Babalar Günü'ne özel filmlerin ön plana çıktığı Haziran ayında, 93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayı olarak gösterilen ‘7. Koğuştaki Mucize', zihinsel engeli bulunan ve haksız yere idam cezasına çarptırılan Memo'nun, kızı Ova'ya olan bağlılığını konu alıyor. Türk sinemasında geniş yankı uyandıran ‘Ayla', ‘Sen Benim Her Şeyimsin' ve ‘Babam'ın aralarında bulunduğu içerikler 15-29 Haziran arasında ‘Babalar Günü Klasörü'nden izlenebilecek.

‘Ayla'

Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesi olan film, Kore Savaşı'na Türkiye'den asker olarak gönderilen Süleyman Dilbirliği ve sonradan Ayla adını koyduğu öksüz kalmış Koreli bir kız çocuğu arasındaki bağı anlatıyor.

“Sen Benim HerŞeyimsin”

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği, başrolünde Tolga Çevik'in olduğu, “Sen Benim Her Şeyimsin”, bir anda baba olduğunu öğrenen Sedat'ın çocuğuna bakmak zorunda kalmasıyla başlayan duygusal ve eğlenceli bir baba-kız hikâyesi.

Tivibu'da Tom Cruise rüzgârı

Dijital televizyon platformu, dünya sinemasında geniş yankı uyandıran Görevimiz Tehlike serisinin tamamını ‘Tom Cruise Filmleri Klasörü' ile 8 Haziran'da ekranlara getiriyor. İzleyicileri amansız bir aksiyona sürükleyen serinin 2018 yılında vizyona giren son filmi ‘Mission Impossible: Fallout', izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Beğenilen serinin yanı sıra ünlü oyuncunun başrolünde bulunduğu ‘Dünyalar Savaşı', ‘Yarının Sınırında', ‘Jack Reacher: Asla Geri Dönme' ve benzeri aksiyon dolu yapımlar izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

Discovery+'a ait belgeseller

Bilim kurgudan doğaya, suçtan tarihe birçok türde farklı belgesel içeriğini bünyesinde barındıran Discovery+ dijital televizyon platformunda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Discovery+ için özel olarak üretilen “Valley Of The Kings: The Lost Tombs” (Krallar Vadisi: Kayıp Mezarlar), “Meet The Meerkats” (Mirket Ailesi ile Tanışın), “Expedition: Back To The Future” (Keşif: Geleceğe Dönüş), ve “Roswell: The Final Verdict” ve “Estonia” gibi belgeseller başta olmak üzere yaklaşık 90 saatlik belgesel arşivi ekranlara geliyor.

“How Do Animals Do That?” (Hayvanlar Bunu Nasıl Yapıyor?), “Coyote Peterson: Brave The Wild”, “Fog Of Murder” (Cinayet Sisi), “Killers of the Cosmos” (Uzaydaki Tehlike) gibi 500 saate yakın pek çok program da Belgesel klasöründe yer alıyor.