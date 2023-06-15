Tivibu'dan TV yayıncılığında ve kullanıcı alışkanlıklarında ezber bozan yenilikler

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, kullanıcılarına daha iyi TV deneyimini yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen teknolojik yapısı, gelişmiş yayın özellikleri, içerikleri ile televizyon izleme ve yayıncılık deneyimini geliştiren Tivibu, dünyanın önde gelen entegre bilgi ve iletişim teknolojileri çözümü liderlerinden ZTE ve Netaş iş birliği ile yenilenen ara yüzünü ve sadece Tivibu'da olan yeni yaşam kanalı ‘Tivilife'ı tanıttı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, bugüne kadar, teknolojik liderliğimizi uzun soluklu kılacak pek çok çalışmanın mimarı olduk. Teknolojik birikimimizi sağlıktan ulaşıma, kültür sanattan eğitime kadar birçok farklı sektöre başarıyla aktardık. Adımımızı attığımız her alanda ilklere öncülük ettik. Bu geleneğimizi yayıncılık sektörü özelinde de başarıyla sürdürdük. Ülkemizde IPTV yayıncılık dönemini biz başlattık. Türkiye'nin yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu ile geleneksel televizyon yayın anlayışını kökten değiştirdik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle kullanıcılarımızı ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. TV platformumuz Tivibu'nun kullanıcı deneyimini güçlendiren yeni ara yüzü, 7 gün geri al, Benim Kanalım gibi farklı özellikleri ve ilkleri barındıran Tivibu Multiscreen Platform'u ile kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunuyoruz. Yenilenen arayüzü ile Tivibu'nun TV izleme deneyimini bir üst seviyeye çıkarırken, platformu birbirinden değerli ve özel içeriklerimizle zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün Tivibu'nun bu imkanlarını yeni yaşam kanalımız Tivilife'ın geniş içerik yelpazesiyle birlikte duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tivilife; yerli ve yabancı programları harmanlayan yayın akışı ile en özgün ve özel içerikleri izleyicilerle buluşturacak. Geziden yemeğe, sağlıktan modaya, doğadan spora, eğlenceden hobilere, girişimcilikten teknolojiye yeni trendleri izleyicilere sunacağız. Tivilife'ın yepyeni ve zengin program seçkisiyle hayatın nabzını tutan bir yaşam kanalı olacağına inanıyoruz” dedi.

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, “Teknoloji ve inovasyon öncüsü ZTE olarak, operatörlerin altyapı modernizasyonunu hızlandırmasına her zaman destek oluyoruz. Bugün Türk Telekom, ZTE ve Netaş'ın yakın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşümlerinden birini duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. ZTE'nin ileri teknoloji ürünü IPTV/OTT çözümü, yerel bulut mimarisiyle tasarlanmış olup Türk Telekom'a en iyi erişimi ve esnekliği sunuyor. Türk Telekom Tivibu, ZTE ve Netaş tarafından geliştirilen, en yeni yapay zekâ ve büyük veri teknolojileriyle derinlemesine entegre olan platformu en iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca Netaş Ar-Ge'sinin geliştirmeleriyle Tivibu; IPTV, Android TV, Apple TV, Smart TV, mobil, tablet ve web dahil olmak üzere her türlü platform ve cihaz arasında ayrıcalıklı deneyim sağlıyor. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin, dünya çapındaki IPTV/OTT pazarındaki pek çok operatör ve iş ortağı için iyi bir referans kaynağı olacağına inanıyor, dijital inovasyonu hep birlikte şekillendirelim istiyoruz” diye konuştu.

Kullanıcı dostu yenilikçi teknolojiler

Dijital platformlardaki trendlere ve yeni nesil cihazlara uygun yeni ara yüzüyle Tivibu'da 7 güne kadar geri alma özelliği ile geçmiş yayınlar TV rehberi menüsünden izlenebiliyor. Kullanıcının geçmiş izleme alışkanlıklarına göre seveceği filmlerden oluşan Benim Kanalım'da ise yayınlanan filmler kişiye özel içeriklerden oluşuyor. Ebeveyn kontrolü ile kullanıcılar dilediği kanalı veya içeriği izlemeye kapatabilirken, tüm programlar arasında farklı seviyede yaş sınırı belirlerken; aynı zamanda Çocuk Profili oluşturarak sadece çocuklara uygun içeriklere ve kanallara erişilebiliyor. Bana Özel menü yapısıyla, kullanıcılar, kaydettiği, yarım bıraktığı, kiraladığı veya satın aldığı içeriklere erişebiliyor. Çevrimdışı izleme özelliği de içeriklerin internete bağlıyken akıllı telefon veya tabletlere indirilmesini sağlarken, bu sayede internete bağlı olunmadığı ortamlarda da içeriklerin izlenmesine olanak veriyor. Tivibu'nun IMDB puan entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar içerik seçerken bu puanı da referans alarak bir karar verebiliyor, “IMDB puanı yüksek filmler” kategorisi üzerinden doğrudan yüksek puanlı içeriklere erişilebiliyor.

4 ekran deneyimi ile cihazlar arası senkronizasyon

Tivibu müşterileri, Tivibu'nun gelişmiş özelliklerini barındıran yeni ara yüzü aracılığı ile, IPTV, Web, Smart TV, Apple TV/Android TV, akıllı telefon ya da tabletten oynatılıp durdurulan bir içeriğe, tekrar devam etmek istediğinde, yine bu cihazlardan dilediği zaman izlemeye devam edebiliyor. Kullanıcılar, TivibuGo uygulaması ile Tivibu'nun içeriklerine ulaşabiliyor.

Tivilife

Futboldan tenise, basketboldan voleybola, eSpordan Formula 1 yarışlarına kadar birçok daldaki spor heyecanını ekranlara taşıyan, sinema kanalları ile çok sayıda filmi izleyicilerle buluşturan; dizi, belgesel ve çocuk kanallarında dünyaca ünlü TV kanallarını bünyesinde barındıran Tivibu özel içerikler sunmaya devam ediyor. Yeni nesil TV izleme alışkanlıklarını geliştiren Tivibu'nun duyurduğu önemli yeniliklerinden biri de geniş içerik yelpazesine sahip Tivilife kanalı oldu. Türkiye'nin yeni yaşam kanalı olan Tivilife'ın program seçkisi oluşturulurken; alanında uzman, beğeniyle takip edilen sunucu kadrosuyla, toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulabileceği programlar özenle seçildi. Onlarca yeni yerli ve yabancı program, yüzlerce saat zengin içerik Tivilife aracılığıyla Tivibu kulanıcılarının beğenisine sunuluyor. Tivibu kullanıcıları, bu içerikleri kanal yayınının yanısıra Tivibu'nun Seç İzle servisi aracılığıyla diledikleri zaman izleyebilecekler. Sadece Tivibu'da yer alacak Tivilife kanalı, Tivibu 2 numaralı kanal üzerinden paket ayrımı olmaksızın tüm Tivibu müşterilerinin beğenisine sunuluyor.