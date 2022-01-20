Tivibu'dan yarıyıl tatiline özel içerikler

Tivibu Film'e eklenen ‘Teneffüs Vakti' klasöründeki eğlenceli yapımlar tatil boyunca izleyiciyle buluşuyor.

Türk Telekom'un, dijital televizyon platformu Tivibu, yarıyıl tatilinde çocuklara özel birbirinden eğlenceli içerikler sunuyor. Tivibu Film'e eklenen ‘Teneffüs Vakti' klasöründeki animasyon ve çocuk-aile türündeki filmler, 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında tüm aboneler tarafından izlenebilecek.

Dijital televizyon platformunda yayınlanacak içerikler şöyle açıklandı:

‘Teneffüs Vakti'nde küçük izleyicilere eğlenceli filmler

Tüm dijital televizyon platformu kullanıcılarının yarıyıl tatili boyunca erişebileceği ‘Teneffüs Vakti' klasöründe, çocuklar başta olmak üzere tüm ailenin beğeniyle izleyeceği filmler yer alıyor.

Hanna-Barbera'nın nostaljik Scooby-Doo serisine dayanan, dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını konu alan 2020 yapımı Scoob!, Roald Dahl'ın klasikleşen romanı ‘The Witches'den uyarlanan ve cadıların gerçek olduğunu keşfederek onlarla savaşan bir çocuğun hikayesini anlatan Cadılar, yine roman uyarlaması olan İngiliz fantastik drama filmi Gizemli Bahçe ile Nancy Drew ve Gizli Merdiven dijital televizyon platformunda ilgiyle karşılanacak yapımlar arasında öne çıkıyor.

Sevilen çizgi seri Kâşif Dora'nın beyaz perdedeki hikayesi dijital televizyon platformu

Küçük izleyicilerin yakından bildiği çizgi seri Kâşif Dora'nın beyaz perdeye aktarılan hikayesi ‘Dora ve Kayıp Altın Şehri' de dijital televizyon platformunda ekrana geliyor. Doğayla iç içe büyüyen Dora artık lise çağındadır ve yeni arkadaşlar edinmiştir. Dora, yeni arkadaş grubu ile ailesini kurtarmak ve kayıp İnka uygarlığının arkasındaki tahmin edilemez gizemi çözmek için rengarenk bir maceraya atılır.

Ayı Paddington'ın maceraları sürüyor

Michael Bond tarafından oluşturulan Paddington Bear'ın hikayelerine dayanan devam filmi ‘Ayı Paddington 2' dijital televizyon platformunda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Paddington, 100 yaşına girecek Lucy Teyze'ye, uzun uğraşlarla satın aldığı çok özel hediyenin çalınmasıyla kendini yeni bir maceranın içinde bulur.

Kirala Satın Al klasöründeki 8 film indirimde

Tivibu abonelerine ‘Kirala Satın Al' klasöründe sunulan filmlerden 'Orman Gezisi', 'Space Jam: Yeni Efsane', 'Ajanlar İş Başında', 'İnanılmaz Aile 2', 'Moana', 'Zootropolis: Hayvanlar Şehri' ve 'İnanılmaz Aile' yarıyıl tatiline özel fiyatla küçük seyircileriyle buluşuyor.

Medenileşmiş hayvanların hikayesi: ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri'

Yönetmen Byron Howard'ın ekranlara yansıttığı Zootropolis, teknolojiyi kullanabilen medenileşmiş hayvanların yaşadığı bir şehirdir. Şehre yeni gelen iyimser polis memuru Judy Hopps bu zorlu metropolde kendini kanıtlamaya çalışırken ilginç serüvenlere sürüklenir.

Cesur ve korkusuz kız: ‘Moana'

Walt Disney animasyon stüdyoları tarafından hazırlanan 'Moana', kendisini kabilesine kanıtlamak isteyen genç bir kızın hikayesidir. Usta bir kâşif olarak anılmak isteyen karakterimiz atalarının tamamlayamadığı zorlu bir görevi kendine misyon edinir.