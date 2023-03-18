Tiyatro Ansambl'ın Kafka uyarlaması İzmir, İstanbul ve Ankara'da perde açıyor

Franz Kafka'nın "Dönüşüm" eserinden Tiyatro Ansambl tarafından tiyatro sahnelerine taşınan "Dönüşüm-Samsa", İzmir, İstanbul ve Ankara'da tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıkarıldı.

Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinden Tiyatro Ansambl tarafından sahneye uyarlanan "Dönüşüm-Samsa", İzmir, İstanbul ve Ankara'da tiyatro severlerle buluşuyor. Oyun, 18 ve 24 Martta İzmir'de perde açacak. Tiyatro severler, 18 Martta İzmir Sanat Kültür Merkezi'nde, 24 Martta ise Kemeraltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde oyunu seyredebilecek. 26 Martta İstanbul Profilo Kültür Merkezi'nde, 27 Martta ise Ankara'da Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde oyun sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıkarıldı.

Oyun Mustafa Onur Atacan'ın yönetmenliğinde sahneye koyulurken oyuncu kadrosunda Tuğçe Elmas, Binali Keskin, Meriç Şahin, Ece Uyar, Elif Tanınmış, Simge Akyel, Yağmur Akçay ve Onur Atacan gibi isimler yer alıyor.