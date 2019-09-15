Tiyatro festivalinde karnaval gibi yürüyüş

Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin dördüncü gününde çeşitli gösteriler ve bando ekibinin müziğiyle gerçekleştirilen yürüyüş karnaval görüntülerini aratmadı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da katıldığı yürüyüşe ilçe sakinleri alkışlarla ve danslarla destek verdi.

Maltepe'de bu yıl ikincisi düzenlenen ve 4 gündür devam eden Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, dördüncü gününde ilçeye damga vurdu. 8 ülkeden tiyatrocuların yanı sıra Türkiye'nin 11 şehrinden tiyatro ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen festival yürüyüşü renkli anlara sahne oldu. Her ülkenin kendi bayrağı ve pankartıyla katıldığı yürüyüşte bando ekibinin müzikleriyle eğlence zirveye taşındı. Maltepe Meydanı'ndan başlayan korteje öncülük eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beşçeşmeler Meydanı'nda bir konuşma yaparak festivale katılan tüm ekipleri selamladı. Kılıç, “Kültür ve sanatın kalbi artık Maltepe'de atıyor. Gerçek anlamda Maltepe'de festival tadında bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli tiyatrocularımızın başarılı oyunlarını kutluyorum. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımız her yıl artarak devam edecek” diye konuştu.

Festival yürüyüşünün ardından Çekirdek Kadro da festival için muhteşem bir konser verdi.