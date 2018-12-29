Tiyatroda uzay yolculuğuna çıktılar

Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 2018 yılında çocuklara yönelik tiyatro oyunları, bu hafta sonu iki ayrı oyunun gösterimiyle sona eriyor. Mavi Kumpanya oyuncuları yeni yıl arifesinde “Ay'a Gittim Sanki” isimli oyunu sahneledi.

Orhan Sanay'ın yazdığı oyunda, dünya dışındaki gezegenleri ve uzayı kavrayamayan Nesli'nin öyküsüne yer verildi. Oyunda, annesi ile birlikte uzaya ilişkin kitaplar okuyan Nesli, hayalinde uzay yolculuğuna çıkarak, gerçek bir astronot gibi sonsuz boşluk hakkında bilgi sahibi oldu.

Gürcan Ali Gül'ün yönettiği oyunda Eyyüp Fındık, İlknur Koçak, Recep Günay, Serkan Arslan rol aldı. Minik izleyicilere bilim ve teknolojiyi aşılayan, astronomiyi, araştırmayı sevdiren, dünyayı ve gezegenleri anlatan, eğlendirerek öğreten oyun çeşitli efektlerle süslendi. Mavi Kumpanya oyuncuları 31 Aralık Pazar günü “Keşke Her Gün Yılbaşı Olsa” isimli oyunu Maltepeli minik tiyatro izleyicileri için sahneleyecek.