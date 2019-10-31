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Tiyatronun usta ismi Gönül Ülkü Kadıköy'de anılıyor

Tiyatronun usta isimlerinden Gönül Ülkü, ölümünün 3.

yılında “Bavul” adlı oyunla Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezinde anılacak.


Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü, kendisinin ve yine kendi gibi oyuncu olan ve 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Gazanfer Özcan'ın adını taşıyan Kozyatağı Kültür Merkezindeki sahnede, “Bavul” adlı tiyatro oyunuyla anılıyor.


“Bavul” oyunu 2 Kasım Cumartesi saat 20:30'da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek. Sam Bobrick'in senaryosunu yazdığı, Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul" adlı oyunda Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay, Yasemin Hadivent rol alıyor.


Yapımcılığını Karart Kültür Sanat'ın yaptığı Bavul, çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Oyunun konusu ise kısaca şöyle; “Bedri Kırçıl'ı karısı terk edip Bodrum'a kaçmıştır. Dönüş yolunda, uçakta yine Bodrum'a tatil için gidip dönen Filiz Kavak vardır. Ve birbirine tıpatıp benzeyen iki bavul havaalanında karışır, ardından tuhaf ve komik olaylar birbirini kovalamaya başlar. Bavul, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları, doğru insan - yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, deli dolu bir oyun”

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