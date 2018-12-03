TJOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke'den ‘Amniyotik bant' açıklaması

Dr. Ateş Karateke, ‘Anne karnında bant unutuldu' haberine tepki göstererek, ‘amniyotik bant'ın tıbbi malzeme olmadığını söyledi.

Dr. Ateş Karateke, "doğum sırasında anne karnında bant unutuldu" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Konulan tanının doğru olduğunu belirten Başkan Karateke, "Olayın aslı Nisan 2018'de Osmaniye'de bir hanımefendi sezaryen oluyor. Oradaki doktor arkadaş bu operasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Aynı hanımefendi yine 5 aylık hamile şuanda. Bu hamileliği esnasında Ankara'da başka bir arkadaşa kontrole gidiyor. Ankara'daki arkadaş bu vatandaşımıza ‘amniyotik bant' yazarak bir üst merkeze gitmesini söylüyor. Bunun tanısını düzgün koydurmanız gerekiyor yoksa problem çıkabilir diye bilgi veriyor'' ifadelerini kullandı.

‘Amniyotik bant' gebelik sırasında oluşan bir rahatsızlıktır'

‘Amniyotik bant'ın kendiliğinden oluşan bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Karateke, "Amniyotik bant demek, gebeliğin etrafında bir su kesesi vardır. Bu su kesesi, gebelik ve doğum esnasında açılıyor. Bu bir zardır. Yer yer kalınlaşması, kalınlaştığı yerlerde bir teması olursa bebekte bir takım sıkıntılara sebep olabiliyor. Olay budur. Bunun bir önceki sezaryenle herhangi bir alakası yoktur. O sezaryenin yapılış şekliyle bir alakası yok. Bu kendiliğinden oluşan bir hastalık. Bu hastalık 5 binle 15 bin arasında görülen bir hastalıktır. Bunu tespit ettiğimizde bebeğe bir zarar verip vermediğine bakarak gebeliği yönetiyoruz. Olayın aslı budur. Burada bant lafını gören hastamız, bunu bir bant unutuldu söylemiyle basın yayın organlarına verip haberleştirmesiyle bu noktaya gelindi. Bu olayda bir hekim kusuru yoktur. Bu tamamen bir hastalıktır. Böyle bir algıyla birinci doğumunu iyi geliştiren doktor arkadaşımıza bir linç hareketi olmuştur. Mesleğimize gerçekten bir saldırı olmuştur. Devlet hastanelerimize, emeğiyle, kanıyla, canıyla Türkiye'nin dört bir yanında çalışan hekim arkadaşlarımıza bir saldırı olarak algılıyoruz. Bunu da kabul etmiyoruz'' şeklinde konuştu.

Türk hekimleri olarak dünya standartlarının üzerinde hizmet verdiklerinin altını çizen Karateke, "Türk hekimleri olarak, Türkiye'nin her yerinde en iyi şekilde devlet olsun, özel olsun nerede olursa olsun dünya standartlarının üzerinde hizmet verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Böyle bir olaydan medya ve avukatlık müessesi de gereken dersi çıkarmalıdır. Yaşadığımız her olaydan, kadın doğum hekimleri olarak nasıl bir çıkarım yapıyorsak, aynı şekilde diğer kurumlarında bu işten bir ders çıkarmasını istiyoruz. Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. Medya da, avukatlar da, hekimler de iyi bir Türkiye için çabalıyoruz. Hep beraber daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz" diye konuştu.